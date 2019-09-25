Намагаються лікувати кремами: Супрун розповіла про боротьбу з варикозним розширенням вен

Уляна Супрун розповіла, що варикозне розширення вен намагаються лікувати кремами, тому, що вважають це косметичної проблемою. Але насправді - це медична проблема. Ця хвороба також пов'язана з іншими захворюваннями і її необхідно лікувати з лікарем. Про це експерт написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами варикозне розширення вен може виникати в результаті перебудови венозних стінок, а також через застой крові у венах і її зворотний хід.

Хворобами вен займаються флебологи, але ви можете поговорити про цю проблему з сімейним лікарем.

Супрун розповіла про лікування варикозного розширення вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Що робити при варикозному розширенні вен?