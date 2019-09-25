Намагаються лікувати кремами: Супрун розповіла про боротьбу з варикозним розширенням вен
Супрун розповіла про лікування варикозного розширення вен (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Супрун дала поради українцям щодо лікування варикозного розширення вен
Уляна Супрун розповіла, що варикозне розширення вен намагаються лікувати кремами, тому, що вважають це косметичної проблемою. Але насправді - це медична проблема. Ця хвороба також пов'язана з іншими захворюваннями і її необхідно лікувати з лікарем. Про це експерт написала на своїй сторінці у Facebook.
За її словами варикозне розширення вен може виникати в результаті перебудови венозних стінок, а також через застой крові у венах і її зворотний хід.
Хворобами вен займаються флебологи, але ви можете поговорити про цю проблему з сімейним лікарем.
Супрун розповіла про лікування варикозного розширення вен (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Що робити при варикозному розширенні вен?
- Людям з такою проблемою, у яких сильно видно вени, медики радять носити компресійні панчохи.
- Також рекомендується робити штучну закупорку всій вени піною, або внутрішньовенну абляцію. У таких випадках вену закривають лазером або термокоагуляцією. При цьому видаляти вени рекомендують в крайніх ситуаціях.
- Є думка, що, скільки б пацієнт не лікував свої вени, вони все одно будуть здуватися. Але варикозне розширення, яке може привести до виразки, стосується лише кількох поверхневих вен, але вони не всі поверхневі. Тому операція дасть свій ефект і позбавить від проблеми назавжди.
- Схуднути. Чим більше у людини маса тіла, тим більше навантаження йде на ноги. Супрун радить дотримуватися індексу маси тіла, менше 25. Якщо ж він становить 25-29,9, то ризик розвитку варикозу більше в півтора рази, а якщо більше 30 - то втричі.
- Не загоряйте. Це золоте правило не тільки для запобігання зморшок, розвитку раку шкіри, але для варикозного розширення вен та венозної сіточки.
- Рухайтеся. Існує міф, що біг викликає варикозне розширення вен. Насправді, надмірні тренування будуть навантажувати кровоносну систему, і поверхневі хворі вени будуть здуватися. Фізичні вправи не допомагають зменшити прояви варикозу. Але якщо не рухатися, то проблеми з застоєм крові і вагою будуть ще гірше.
- Необхідно щоб раціон складався з достатнього рівня клітковини. Є залежність розвитку варикозного розширення вен, а також варикозу тазових вен і геморою, і раціону, в якому мало овочів, фруктів і каші.
.