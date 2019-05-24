Пытался свернуть шею: в супермаркете Киева неадекват напал на ребенка. Видео

Невменяемого мужчину отбила от ребенка смелая девушка
Мужчина набросился на ребенка в одном из киевских супермаркетов, находящимся в жилом массиве Березняки. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел в пятницу, 24 мая. Судя по видео, мужчина испытывает явные проблемы с психикой. Он вел себя спокойно, стоял на местерассматривая людей вокруг, а затем подошел к стоящему к нему спиной мальчику, схватил его за шею и пытался свернуть.
К счастью, вовремя подоспела девушка, которая оттянула неадеквата от ребенка. Далее видно, что мужчина, вероятно, охранник увел нападавшего в сторону.
Мужчина напал на ребенка в супермаркете Киева (видео: facebook.com/KyivOperativ/)
Пользователи сети шокированы произошедшим, они оставляют множество комментариев, призывая наказать нападавшего.
Напомним, в Мариуполе школьники избили сверстника и снимали издевательства на видео, после чего опубликовали ролик в интернете.
Также сообщалось о том, что в Харькове напали на известного активиста "Национального корпуса". Двое неизвестных избивали мужчину кастетами.
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