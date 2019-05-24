Пытался свернуть шею: в супермаркете Киева неадекват напал на ребенка. Видео

Мужчина набросился на ребенка в одном из киевских супермаркетов, находящимся в жилом массиве Березняки. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая. Судя по видео, мужчина испытывает явные проблемы с психикой. Он вел себя спокойно, стоял на местерассматривая людей вокруг, а затем подошел к стоящему к нему спиной мальчику, схватил его за шею и пытался свернуть.

К счастью, вовремя подоспела девушка, которая оттянула неадеквата от ребенка. Далее видно, что мужчина, вероятно, охранник увел нападавшего в сторону.

Мужчина напал на ребенка в супермаркете Киева (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети шокированы произошедшим, они оставляют множество комментариев, призывая наказать нападавшего.

Какая молодец женщина!

Это - материнский инстинкт! Молодец. Главное, чтобы этого зверя нашел папа мальчика... И на "собеседование".

Благодарим ВР за гуманный Закон о психиатрии.

Повезло, что она срисовала его - пару секунд задержки и все могло быть плачевно.

Представляю, сколько трупов на его руках - если он в людном месте не выдержал, то скольких задушил не в людных местах.

Вот такие у нас сильные женщины, все приходится решать самой, мужики вообще не отрегировали.

Нет слов! Мог убить ребенка на ровном месте! Страшно выходить куда то.

Сейчас оно зайдет в другой супермаркет и повторит это. И может барышни такой рядом не окажется. Полицию надо было вызвать.

Ужас, он же это спланировал - даже стоял и готовился нападать...

Видео с камер, показания свидетелей и по всей строгости закона этому ублюдку. Хотя кормить его на зоне на наши налоги не очень хочется.

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