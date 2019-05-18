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На Арнольда Шварценеггера напали в Африке: шокирующее видео

STYLERЖизнь    18.05.2019 - 18:52
На Арнольда Шварценеггера напали в Африке: шокирующее видео
Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер попал в неприятную ситуацию во время своего визита в Южную Африку. Когда он общался с поклонниками, неизвестный мужчина в прыжке двумя ногами ударил легендарного актера в спину.

Судя по видео, после нападения на 71-летнего Шварценеггера, мужчину быстро скрутили и увели.

Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения (видео: YouTube/World's Strongest Fan)

Стоит отметить, что железный Арни приехал в Сэндтон для участия в программе Arnold Classic Africa - это спортивный международный турнир, в котором могут принять участие более 20 тысяч спортсменов с шести континентов в 86 различных видах спорта.

Арнольд Шварценеггер стал жертвой нападения (видео: YouTube/Ivan Bodybuilding)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Это меня так злит. Я чувствую, что кто-то пнул мою собаку! Ему повезло, что там были камеры и дети! И, конечно, Шварценеггер справился с этим, как чемпион;
  • Это просто зверь, а не человек;
  • Безопасность должна быть усилена. Телохранители возможно отвлеклись;
  • Надеюсь с Арнольдом все хорошо, в 80-х годах он был моим кумиром, я хотел быть на него похожим...﻿
  • Повесить его на городской площади и этого больше никогда не случится;
  • Это черный Джон Коннор, посланный из будущего, чтобы уничтожить терминатора и остановить судный день в Уганде!
  • Его охрана полностью провалилась. Ему очень повезло, что парень не совершил нападение с ножом;
  • Мне противно, какого черта?!
  • Охранники куда смотрели?  Ворон считали? ﻿
  • Нападающий решил прославится﻿.

Напомним, что под Киевом собака покусала восьмилетнюю девочку, которая играла с подругами во дворе.

Ранее сообщалось о том, что суд поставил точку в скандальном деле о нападении на Филарета.

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