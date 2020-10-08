Намагалися задушити: у Запоріжжі побили лікаря швидкої допомоги

У Запоріжжі побили лікаря швидкої допомоги (Колаж РБК-Україна)

Рідні пацієнтки приховали від лікарів коронавірус і звинуватили медиків у халатності

У Запоріжжі розлючені родичі пацієнтки накинулись на лікаря швидкої допомоги та побили її. Пізніше з'ясувалося, що у хворої був коронавірус, але рідні це приховали та піддали небезпеці всю бригаду медиків.

В Запоріжжі бригада швидкої допомоги приїхала за викликом до важкохворої пацієнтки. У жінки раніше діагностували запалення легень та допомога лікарів знадобилася терміново, оскільки стан хворої почав різко погіршуватися. Протягом декількох днів хвороба протікала важко, але рідні відмовлялися від госпіталізації. Подробиці розповіли у сюжеті телеканалу "Актуально".

"Жінка хворіла на п'ять днів. До неї виїжджала бригада кілька разів. Була діагностована пневмонія і жінці пропонувалася госпіталізація, але родичі відмовилися. Жінка загинула, всупереч всім зусиллям лікарів. Родичі були незадоволені та вирішили відігратися на медику", - розповіли у швидкій допомозі.

Медики змушені були застосувати реанімаційні заходи, але незважаючи на всі зусилля, врятувати жінку не вдалося. Родичі пацієнтки в гніві накинулись на лікаря. Вони хапали її, били, а потім навіть спробували задушити. В результаті нападу медика довелося терміново госпіталізувати.

Пізніше з'ясувалося, що у загиблої був коронавірус, але рідні приховали цей факт від бригади швидкої допомоги й тим самим наразили на небезпеку всіх лікарів швидкої допомоги, які приїхали за викликом.

За фактом нападу порушено кримінальну справу і родичі загиблої навіть не спробували вибачитися перед лікарями.

В Запоріжжі рідні пацієнтки побили лікаря швидкої допомоги

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