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В Ровно судью забрызгали баллончиком и избили возле собственного дома

Ровно, Среда 07 октября 2020 16:20
В Ровно судью забрызгали баллончиком и избили возле собственного дома
В Ровно напали на судью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

По факту нападения начато досудебное расследование

В Ровно неизвестные напали на судью и избили на улице прямо возле собственного дома. Злоумышленники применили газовый баллончик "Кобра-1Н" и нанесли ему многочисленные телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

Пострадавшему оказали помощь медики. Об этом 7 октября передали в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

Как рассказали правоохранители, было начато уголовное производство по факту избиения судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия (ч. 2 ст. 377 УК Украины).

Была создана следственно-оперативная группа "из числа опытных работников". Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

По предварительным данным, на судью напали вчера вечером двое неизвестных в балаклавах.

Полицейские проверяют все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.

По данным местного издания "Рівне вечірнє" со ссылкой на собственные достоверные источники, в результате нападения пострадал судья Ровенского городского суда Александр Тимощук.

Злоумышленники в масках подкараулили его и напали возле дома на улице Кавказской.

Теперь злоумышленникам грозил наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

В Ровно судью забрызгали баллончиком и избили возле собственного дома

Судья Александр Тимощук (фото: rivnepost.rv.ua)

Ранее сообщалось, что в августе под Одессой жестоко избили женщину-судью - четверо преступников сломали ей ребра.

Напомним, что зимой под Ровно напали на известную активистку в ее квартире, душили и требовали прекратить протесты.

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Новости Украины Происшествия РовнонападениеизбиениеСуд
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