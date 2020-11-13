Пятница 13-е: что категорически нельзя делать сегодня, чтобы не было беды

Пятница, 13-е в культуре разных народов считается особым днем, которому придают мистическое значение. Зачастую, такое сочетание числа и дня недели имеет негативный оттенок. Многие люди верят, что пятница 13-е - неудачный день для каких-либо серьезных дел - поездок, встреч, любых дел, связанных с риском.

Для этого особенного дня, пятницы, 13 ноября, существует ряд запретов важных запретов, про которые стоит помнить, если для вас пятница, 13-е не просто еще один день в календаре.

Интересно, что пятница, 13-е неспроста приобрела такую дурную славу. Согласно преданиям, именно тогда Ева вкусила запретный плод, угостив и Адама. Также в эту дату Каин убил Авеля. Кроме того считается, что Страстная Пятница, когда был распят Иисус Христос, была именно 13-го числа.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Нельзя долго смотреть в зеркало, иначе можно открыть врата в потусторонний мир и выпустить демонов.

Одалживать кому-либо деньги - можно вынести счастье и достаток из дома.

Не стоит путешествовать, иначе путь будет полон опасностей.

В пятницу 13-го запрещено ходить в баню и стричь волосы и ногти - будут проблемы со здоровьем.

В этот день лучше не ссориться с людьми. Любые споры и негатив могут привести к разрыву отношений.

Опасными будут выяснения отношений с незнакомцами, они могут сглазить, а в пятницу 13 количество сглазов резко возрастает

В такие даты категорически запрещено проводить ритуалы на приворот или отворот.

В пятницу 13 нельзя тратить много денег, брать кредиты, рисковать и влезать в авантюры.

Не стоить быть доверчивым, ведь в этот день активизируются мошенники, которые могут жестоко обмануть.

Некоторые мифы гласят, то в пятницу, 13-го нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши. Способствовали обрастанию дурной славой и культовые "ужастики". К примеру, в 1980-м на экраны вышел фильма американского режиссера Шона Каннингема "Пятница, 13-е" с дальнейшими франшизами.

Ранее мы писали, как правильно загадать желание на пятницу, 13-го, чтобы оно обязательно осуществилось.

Также астрологи рассказали про знаки Зодиака, которых в пятницу, 13-го будут преследовать неудачи настолько, что в этот день им лучше не выходить из дому.