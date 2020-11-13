ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

П'ятниця 13-е: що категорично не можна робити сьогодні, щоб не було біди

Автор: Світлана Мащенко

Що заборонено робити у день п'ятниці, 13-го, щоб уникнути невдачі

П'ятниця, 13-те в культурі різних народів вважається особливим днем, якому надають містичне значення. Найчастіше, така комбінація числа і дня тижня має негативний відтінок. Багато людей вірять, що п'ятниця 13-те - невдалий день для будь-яких серйозних справ - поїздок, зустрічей, справ, пов'язаних з ризиком.

Популярні новини

Для цього особливого дня, п'ятниці, 13 листопада, існує ряд заборон важливих заборон, про які варто пам'ятати, якщо для вас п'ятниця, 13-те не просто ще один день у календарі.

Цікаво, що п'ятниця, 13-те неспроста придбала таку погану славу. Згідно з переказами, саме тоді Єва скуштувала заборонений плід, пригостивши і Адама. Також в цю дату Каїн убив Авеля. Крім того вважається, що Страсна П'ятниця, коли був розіп'ятий Ісус Христос, була саме 13-го числа.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го

  • Не можна довго дивитися в дзеркало, інакше можна відкрити ворота у потойбічний світ і випустити демонів.
  • Позичати комусь гроші - можна винести щастя та достаток з дому.
  • Не варто подорожувати, інакше шлях буде сповнений небезпек.
  • У п'ятницю 13-го заборонено ходити в лазню і стригти волосся і нігті - будуть проблеми зі здоров'ям.
  • В цей день краще не сваритися з людьми. Будь-які спори і негатив можуть призвести до розриву відносин.
  • Небезпечними будуть з'ясування відносин з незнайомцями, вони можуть наврочити, а в п'ятницю 13 кількість зурочень різко зростає.
  • У такі дати категорично заборонено проводити ритуали на приворот або відворот.
  • У п'ятницю 13 не можна витрачати багато грошей, брати кредити, ризикувати та занурюватися в авантюри.
  • Не варто бути довірливим, адже в цей день активізуються шахраї, які можуть жорстоко обдурити.

Деякі міфи свідчать, то в п'ятницю, 13-го нечиста сила і відьми влаштовують шабаші. Сприяли обростання поганою славою і культові "ужастики". Наприклад, у 1980-му на екрани вийшов фільму американського режисера Шона Каннінгема "П'ятниця, 13-е" з подальшими франшизами.

Раніше ми писали, як правильно загадати бажання в п'ятницю, 13-го, щоб воно обов'язково здійснилося.

Також астрологи розповіли про знаки Зодіаку, яких у п'ятницю, 13-го будуть переслідувати невдачі настільки, що в цей день їм краще не виходити з дому.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України приметыпятница 13