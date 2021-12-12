Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace Ярославского анонсировал яркую новогоднюю вечеринку

Стоит отметить, что Александр Ярославский сам несколько лет кряду встречал здесь Новый год со своей семьей и самыми известными людьми города, а также по традиции отмечает здесь яркими мероприятиями свои дни рождения и значимые события, как, например, представление новых игроков своего футбольного клуба "Металлист".

В нынешнем году организаторы выбрали для новогодней вечеринки яркий стиль зажигательной атмосферы кабаре: цветовая гамма новогодней ночи - страстный красный и элегантный черный, dress-code для женщин - cocktail, для мужчин - black-tie.

"Год Черного Тигра - это год легкого успеха и духа авантюризма. Встретим его как можно громче и зададим темп на весь год! Блеск и мерцание огней, зажигательная музыка яркой концертной программы и специальное меню от шеф-повара - все для встречи эпатажного и по-настоящему волшебного Нового года", - анонсировал праздничную программу Kharkiv Palace.

Магию праздника своими выступлениями создадут киевские кавер-бэнд Celebrity и No Comments, шоу Владимира Карафетова и участницы шоу "Холостяк" вокалистки Розали Номбре, шоу от саксофониста Samodai Sax - обладателя звания "Золотой саксофон Украины", и непременные атрибуты яркого праздника - танцевальное и иллюзионное шоу и Дед Мороз.

Гостей самой громкой новогодней вечеринки Харькова встретит интерактивная фуршетная зона: повара разделают тушу свежего тунца, нарежут хамон и сыры, за баром - авторские коктейли и непременный атрибут новогоднего праздника - шампанское.

Шеф-повар Олег Дендеберя готовит на новогоднюю ночь эксклюзивное меню, в которое войдут такие изысканные деликатесы как паштет из кролика, пирог из камамбера с белыми грибами, тартар из камчатского краба, салат из мяса омара, мандариновый сорбет, дуэт из тунца и утиного филе, а также крем-брюле из фуагра с ягодным конфитюром. С 21 часу до 2 часов новогодней ночи - безлимит на тихое красное и белое вина, а также игристое.

Организаторами также предусмотрена специальная анимационно-развлекательная программа для детей всех возрастов с Дедом Морозом и Снегурочкой, неоновым и иллюзион-шоу. Пока взрослые будут праздновать - маленьких гостей новогодней вечеринки в Kharkiv Palace все время будут развлекать аниматоры, а также их ждет специальный фуршет и особое детское меню.

Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace - первый отель подобного уровня в Харькове, наличие которого было одним из обязательных условий для проведения в городе матчей Евро-2012. Здесь размещался штаб УЕФА, а к нынешнему времени Kharkiv Palace стал одним из самых титулованных украинских отелей, а также главной локацией Харькова для проведения светских, деловых и развлекательных мероприятий.

Александр Ярославский обеспечил строительство отеля в рекордно краткие сроки, а общая сумма инвестиций бизнесмена в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила $300 млн.