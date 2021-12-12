Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace Ярославского анонсировал яркую новогоднюю вечеринку
Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace, принадлежащий бизнесмену Александру Ярославскому, анонсировал традиционное новогоднее празднество.
Об этом говорится на официальном сайте Kharkiv Palace.
Стоит отметить, что Александр Ярославский сам несколько лет кряду встречал здесь Новый год со своей семьей и самыми известными людьми города, а также по традиции отмечает здесь яркими мероприятиями свои дни рождения и значимые события, как, например, представление новых игроков своего футбольного клуба "Металлист".
В нынешнем году организаторы выбрали для новогодней вечеринки яркий стиль зажигательной атмосферы кабаре: цветовая гамма новогодней ночи - страстный красный и элегантный черный, dress-code для женщин - cocktail, для мужчин - black-tie.
"Год Черного Тигра - это год легкого успеха и духа авантюризма. Встретим его как можно громче и зададим темп на весь год! Блеск и мерцание огней, зажигательная музыка яркой концертной программы и специальное меню от шеф-повара - все для встречи эпатажного и по-настоящему волшебного Нового года", - анонсировал праздничную программу Kharkiv Palace.
Магию праздника своими выступлениями создадут киевские кавер-бэнд Celebrity и No Comments, шоу Владимира Карафетова и участницы шоу "Холостяк" вокалистки Розали Номбре, шоу от саксофониста Samodai Sax - обладателя звания "Золотой саксофон Украины", и непременные атрибуты яркого праздника - танцевальное и иллюзионное шоу и Дед Мороз.
Гостей самой громкой новогодней вечеринки Харькова встретит интерактивная фуршетная зона: повара разделают тушу свежего тунца, нарежут хамон и сыры, за баром - авторские коктейли и непременный атрибут новогоднего праздника - шампанское.
Шеф-повар Олег Дендеберя готовит на новогоднюю ночь эксклюзивное меню, в которое войдут такие изысканные деликатесы как паштет из кролика, пирог из камамбера с белыми грибами, тартар из камчатского краба, салат из мяса омара, мандариновый сорбет, дуэт из тунца и утиного филе, а также крем-брюле из фуагра с ягодным конфитюром. С 21 часу до 2 часов новогодней ночи - безлимит на тихое красное и белое вина, а также игристое.
Организаторами также предусмотрена специальная анимационно-развлекательная программа для детей всех возрастов с Дедом Морозом и Снегурочкой, неоновым и иллюзион-шоу. Пока взрослые будут праздновать - маленьких гостей новогодней вечеринки в Kharkiv Palace все время будут развлекать аниматоры, а также их ждет специальный фуршет и особое детское меню.
Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace - первый отель подобного уровня в Харькове, наличие которого было одним из обязательных условий для проведения в городе матчей Евро-2012. Здесь размещался штаб УЕФА, а к нынешнему времени Kharkiv Palace стал одним из самых титулованных украинских отелей, а также главной локацией Харькова для проведения светских, деловых и развлекательных мероприятий.
Александр Ярославский обеспечил строительство отеля в рекордно краткие сроки, а общая сумма инвестиций бизнесмена в подготовку Харькова к Евро-2012 превысила $300 млн.