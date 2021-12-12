П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace Ярославського анонсував яскраву новорічну вечірку
П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace, що належить бізнесменові Олександру Ярославському, анонсував традиційне новорічне свято.
Про це йдеться на офіційному сайті Kharkiv Palace.
Варто відзначити, що Олександр Ярославський сам кілька років поспіль зустрічав тут Новий рік зі своєю сім'єю і найвідомішими людьми міста, а також за традицією відзначає тут яскравими заходами свої дні народження і значущі події, як, наприклад, представлення нових гравців свого футбольного клубу "Металіст".
У нинішньому році організатори вибрали для новорічної вечірки яскравий стиль запальної атмосфери кабаре: колірна гамма новорічної ночі - пристрасний червоний і елегантний чорний, dress-code для жінок - cocktail, для чоловіків - black-tie.
"Рік чорного Тигра - це рік легкого успіху і духу авантюризму. Зустрінемо його якомога голосніше і задамо темп на весь рік! Блиск і мерехтіння вогнів, запальна музика яскравої концертної програми і спеціальне меню від шеф-кухаря - все для зустрічі епатажного і по-справжньому чарівного Нового року", - анонсував святкову програму Kharkiv Palace.
Магію свята своїми виступами створять київські кавер - бенд Celebrity і No Comments, шоу Володимира Карафетова й учасниці шоу "Холостяк" вокалістки Розалі Номбре, шоу від саксофоніста Samodai Sax - володаря звання "Золотий саксофон України", і неодмінні атрибути яскравого свята - танцювальне та ілюзійне шоу і Дід Мороз.
Гостей найгучнішої новорічної вечірки Харкова зустріне інтерактивна Фуршетна зона: кухарі оброблять тушу свіжого тунця, наріжуть хамон і сири, за баром - авторські коктейлі і неодмінний атрибут новорічного свята - шампанське.
Шеф-кухар Олег Дендеберя готує на новорічну ніч ексклюзивне меню, в яке увійдуть такі вишукані делікатеси як паштет з кролика, пиріг з камамберу з білими грибами, тартар з камчатського краба, салат з м'яса омара, мандариновий сорбет, дует з тунця і качиного філе, а також крем-брюле з фуагра з ягідним конфітюром. З 21 години до 2 години новорічної ночі - безліміт на тихе Червоне і біле вина, а також ігристе.
Організаторами також передбачена спеціальна анімаційно-розважальна програма для дітей різного віку з Дідом Морозом і Снігуронькою, неоновим і ілюзіон-шоу. Поки дорослі святкуватимуть - маленьких гостей новорічної вечірки в Kharkiv Palace весь час розважатимуть аніматори, а також їх чекає спеціальний фуршет і особливе дитяче меню.
П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace - перший готель подібного рівня в Харкові, наявність якого була однією з обов'язкових умов для проведення в місті матчів Євро-2012. Тут розміщувався штаб УЄФА, а до нинішнього часу Kharkiv Palace став одним з найтитулованіших українських готелів, а також головною локацією Харкова для проведення світських, ділових і розважальних заходів.
Олександр Ярославський забезпечив будівництво готелю в рекордно короткі терміни, а загальна сума інвестицій бізнесмена в підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $300 млн.