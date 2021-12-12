П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace Ярославського анонсував яскраву новорічну вечірку

Варто відзначити, що Олександр Ярославський сам кілька років поспіль зустрічав тут Новий рік зі своєю сім'єю і найвідомішими людьми міста, а також за традицією відзначає тут яскравими заходами свої дні народження і значущі події, як, наприклад, представлення нових гравців свого футбольного клубу "Металіст".

У нинішньому році організатори вибрали для новорічної вечірки яскравий стиль запальної атмосфери кабаре: колірна гамма новорічної ночі - пристрасний червоний і елегантний чорний, dress-code для жінок - cocktail, для чоловіків - black-tie.

"Рік чорного Тигра - це рік легкого успіху і духу авантюризму. Зустрінемо його якомога голосніше і задамо темп на весь рік! Блиск і мерехтіння вогнів, запальна музика яскравої концертної програми і спеціальне меню від шеф-кухаря - все для зустрічі епатажного і по-справжньому чарівного Нового року", - анонсував святкову програму Kharkiv Palace.

Магію свята своїми виступами створять київські кавер - бенд Celebrity і No Comments, шоу Володимира Карафетова й учасниці шоу "Холостяк" вокалістки Розалі Номбре, шоу від саксофоніста Samodai Sax - володаря звання "Золотий саксофон України", і неодмінні атрибути яскравого свята - танцювальне та ілюзійне шоу і Дід Мороз.

Гостей найгучнішої новорічної вечірки Харкова зустріне інтерактивна Фуршетна зона: кухарі оброблять тушу свіжого тунця, наріжуть хамон і сири, за баром - авторські коктейлі і неодмінний атрибут новорічного свята - шампанське.

Шеф-кухар Олег Дендеберя готує на новорічну ніч ексклюзивне меню, в яке увійдуть такі вишукані делікатеси як паштет з кролика, пиріг з камамберу з білими грибами, тартар з камчатського краба, салат з м'яса омара, мандариновий сорбет, дует з тунця і качиного філе, а також крем-брюле з фуагра з ягідним конфітюром. З 21 години до 2 години новорічної ночі - безліміт на тихе Червоне і біле вина, а також ігристе.

Організаторами також передбачена спеціальна анімаційно-розважальна програма для дітей різного віку з Дідом Морозом і Снігуронькою, неоновим і ілюзіон-шоу. Поки дорослі святкуватимуть - маленьких гостей новорічної вечірки в Kharkiv Palace весь час розважатимуть аніматори, а також їх чекає спеціальний фуршет і особливе дитяче меню.

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace - перший готель подібного рівня в Харкові, наявність якого була однією з обов'язкових умов для проведення в місті матчів Євро-2012. Тут розміщувався штаб УЄФА, а до нинішнього часу Kharkiv Palace став одним з найтитулованіших українських готелів, а також головною локацією Харкова для проведення світських, ділових і розважальних заходів.

Олександр Ярославський забезпечив будівництво готелю в рекордно короткі терміни, а загальна сума інвестицій бізнесмена в підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $300 млн.