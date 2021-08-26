Пятилетняя украинка покорила одну из вершин Кавказа: поднялась на высоту 4000 метров

31 июля вместе с отцом пятилетняя Александра Канкрова начала свое восхождение на гору Лайла. Высота этой вершины – 4009 метров, и это самая высокая гора в Сванетском хребте. Пешее приключение продолжалось 20 дней.

"Дочка давно меня просила сходить. Мы в походы ходим давно, а в этом оду начали ходить в зимние. Она была подготовлена, настроена", - рассказал отец девочки Илья Канкров.

Пятилетняя Александра занимается айкидо и увлекается велоспортом. Впервые в поход с родителями она отправилась в возрасте года и двух месяцев – ночевала в палатке при минусовой температуре. Это был небольшой поход по Кременецкому горному массиву в Тернопольской области. Тогда Александра только научилась ходить.

"В этом году она ходила во многие походы, в полноценные – три раза. Зимой поднималась на гору Пикуй и Мармаросы. Тогда был штормовой ветер, где-то 10 метров в секунду. И на морозе ночевала – в палатках было до -20 градусов", - добавил отец.

Он рассказал, что Александра на уровне взрослых из Ровно и Запорожья четыре дня поднималась на Лайлу. Альпинистам мешала погода – дожди и грозы сопровождали восхождение.

"В этом году было нелегко, так как это лабиринт трещин, Лайла сейчас "порвана" и не все трещины открыты. Пришлось разгадывать лабиринт. В конце схождения был чистый ледник, мы брали гору в лоб – когда идешь вертикально вверх, первые с малышкой пошли", - отметил Илья Канкров.

После спуска Александра вместе со старшими альпинистами побывала еще на нескольких перевалах, перешла реку и отправилась в Батуми, на море. После возвращения в Ровно маленькая альпинистка начала подготовку к следующему походу. Родители девочки пока не раскрывают пункт назначения.

Пятилетняя жительница Ровно покорила вершину Кавказа высотой 4000 метров. Фото: Илья Канкров