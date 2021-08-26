П'ятирічна українка підкорила одну з вершин Кавказу: піднялася на висоту 4000 метрів

31 липня разом з батьком п'ятирічна Олександра Канкрова почала своє сходження на гору Лайла. Висота цієї вершини-4009 метрів, і це найвища гора у Сванетському хребті. Піша пригода тривала 20 днів.

"Дочка давно мене просила сходити. Ми в походи ходимо давно, а в цьому оду почали ходити в зимові. Вона була підготовлена, налаштована", - розповів батько дівчинки Ілля Канкров.

П'ятирічна Олександра займається айкідо і захоплюється велоспортом. Вперше в похід з батьками вона вирушила у віці року і двох місяців – ночувала в наметі при мінусовій температурі. Це був невеликий похід Кременецьким гірським масивом у Тернопільській області. Тоді Олександра тільки навчилася ходити.

"Цього року вона ходила в багато походи, в повноцінні – три рази. Взимку піднімалася на гору Пікуй і Мармароси. Тоді був штормовий вітер, десь 10 метрів в секунду. І на морозі ночувала - в наметах було до -20 градусів", - додав батько.

Він розповів, що Олександра на рівні дорослих з Рівного та Запоріжжя чотири дні піднімалася на Лайлу. Альпіністам заважала погода - дощі та грози супроводжували сходження.

"Цього року було нелегко, оскільки це лабіринт тріщин, Лайла зараз "порвана" і не всі тріщини відкриті. Довелося розгадувати лабіринт. В кінці сходження був чистий льодовик, ми брали гору в лоб - коли йдеш вертикально вгору, перші з малятком пішли", - зазначив Ілля Канкров.

Після спуску Олександра разом зі старшими альпіністами побувала ще на кількох перевалах, перейшла річку і вирушила в Батумі, на море. Після повернення до Рівного маленька альпіністка почала підготовку до наступного походу. Батьки дівчинки поки не розкривають пункт призначення.

П'ятирічна мешканка Рівного підкорила вершину Кавказу висотою 4000 метрів. Фото: Ілля Канкров