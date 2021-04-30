Пять вариантов покраски яиц на Пасху: только натуральные средства

Луковая шелуха

Этот способ самый популярный и довольно простой. Яйца получают насыщенные темно-красный или коричневый оттенок. Вам понадобится луковая шелуха (с 2 кг лука). Ее нужно залить холодной водой и довести до кипения. Прокипятить 15 минут и снять с огня. Воду нужно процедить и перелить в посуду, в которой вы будете варить яйца. Когда вода остынет – положите в нее яйца так, чтобы они были покрыты водой полностью. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Потом поварите яйца еще 10 минут. После – переложите на бумажные полотенца и протрите насухо.

Свекла

Яйца отвариваем заранее. Свеклу натираем и выжимаем из нее сок. Его переливаем в посуду и добавляем полторы ложки уксуса. Опускаем туда вареные яйца и оставляем минимум на 30 минут – получится нежный розовый цвет. Если оставить яйца на ночь, то получим насыщенный бордовый оттенок.

Еще один вариант: натереть свеклу, залить 2 стаканами воды и довести до кипения. Дать покипеть 20 минут. Заливаем этой жидкостью яйца и держим от 30 минут до нескольких часов.

Каркаде

Еще один простой и бюджетный способ. Яйца получаются насыщенного сливового оттенка с красивыми разводами. Яйца отвариваем заранее. В отдельной емкости завариваем в кипятке 100 грамм каркаде. Даем настояться минут 15 и кладем туда остывшие яйца так, чтобы жидкость их полностью покрывала. После того как вода остынет – ставим на ночь в холодильник. Утром достаем на бумажные салфетки и даем высохнуть, а потом обтираем остатки заварки.

Куркума

Яйца получатся желтые или оранжевые. Возьмите полтора литра воды на 5 яиц. Смешайте 40-40 грамм куркумы с небольшим количеством воды в кашицу. Затем долейте остальную воду, добавьте 2 ст. ложки уксуса, посолите и выложите в эту жидкость яйца. После того как они закипят, убавьте огонь и поварите еще 10 минут. После переложите в холодную воду, чтобы они быстрее остыли.

Корни Марены

Этот способ покраски яиц используют в Грузии. Для него берут корни Марены красильной – его продают в аптеках и интернет-магазинах. Яйца окрашиваются в красивый темно-вишневый цвет. Для одной порции достаточно будет 50 грамм Марены. Залейте корни водой (1,5 литра) и доведите до кипения. Прокипятите 15 минут и выключайте. Дайте отвару настояться несколько часов. Положите в отвар сырые яйца и 1 ч. ложку соли. Дайте закипеть и варите еще 10-12 минут. После можно яйца натереть растительным маслом и вытереть сухой салфеткой, чтобы придать глянцевый блеск.