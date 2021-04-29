Что означают цвета и символы сакральной украинской писанки: это должен знать каждый

Изготовление писанок к Пасхе издавна считается сакральным занятием. К нему приступали после молитвы, с чистым телом и душой. В такие моменты старались остаться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не влияла на работу. Причем каждый нанесенный символ и цвет имеет особое значение - добро, любовь, защиту от болезней, пожелание плодородия и так далее.

О значении и символизме расписанного пасхального яйца - читайте ниже в нашем материале.

Что означают символы на писанке

Солнце - самый популярный вид орнамента, он символизирует свет и новую жизнь.

Кресты - это четыре направления, времени года или стороны света. А в христианстве - это символ страданий, веры и воскрешения.

Звезда, роза (ружа) - символ солнца и утренней зари. Интересно, что этот узор означает также любовь. Если вам подарили писанку со звездами - это признание в чувствах.

Сварга (ломаный крест). Это один из старейших символов. Он символизирует добро и защиту от темных сил.

Бесконечник или кривулька. Знак одной из главных стихий - воды. Будучи необходимой для всего живого, вода одновременно могла быть злой и неумолимой во время весеннего половодья.

Грабельки, расчески изображают облака и дождь. Писанки с грабельками создавали в засуху, полагая, что написав этот знак, можно вызвать долгожданные небесные воды.

Олень символизирует достаток и богатство. Во времена первобытных охотников мясо этого животного было основной пищей, кожа была нужна для пошива одежды и строительства жилья, а из костей и рогов изготавливали оружие и украшения.

Конь - образ бесстрашного прорицателя веры, безудержного, готового к самопожертвованию. Такой символ означает силу и любовь к труду.

Птица - означает зарождение жизни, плодородие, приплод, достаток, является символом вознесения к Богу.

Фото: символы писанок и их значение

Цвет писанки (как и крашанки) имеет особое значение

Красный означает добро, радость жизни, для молодежи - счастливый брак. Яйцо красного цвета является символом Воскресения, жертвенности, небесного огня.

Желтый, золотой - символ небесного светила, Солнца, богатства, плодородия. Яйца этого цвета оберегали от злых сил и плохого.

Зеленый - цвет весны, воскресения природы, надежды и жизни. Он означает рост, развитие и гармонию в природе.

Бурый, коричневый символизирует землю и ее скрытую жизненную силу. Интересно, что такой цвет в писанкарстве связан с возрождением к жизни и со смертью одновременно.

Черный - цвет ночи, всего неизвестного и тайного. Символизирует бесконечность жизни человека, бытия после смерти.

Белый означает чистоту, непорочность. На писанке такой цвет означает безгрешную жизнь.

Голубой олицетворяет небо, воздух, воду, чистоту и здоровье. Нанесенный на писанку он символизирует насыщение и небесную божественность.