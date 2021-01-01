Ці чотири ранкові звички заважають вам схуднути

Ці ранкові звички заважають схуднути (фото: freepik)

Дієтологи розповіли про ранкові звички, які заважають нам схуднути. Ці, здавалося б, нешкідливі ритуали (або їх відсутність) стають причиною того, що цифра на вагах ніяк не хоче зменшуватися, попри наші зусилля в спортзалі і обмеження в харчуванні.

Так, в Instagram-групі fat_killers_ з'явився список з чотирьох звичок, від яких варто позбутися на шляху до тіла вашої мрії.

Звичка № 1: Пропуск зарядки

Ранок не потрібно починати з марафонського забігу або силових вправ в дусі Майка Тайсона. Але невелика розминка точно не зашкодить. Ваш організм прокинеться і буде працювати швидше, а значить, і перетравлювати все з'їдене за день швидше.

Звичка № 2: Подвійне латте

Здавалося б, що поганого в ранковій каві з молочною пінкою? Але дієтологи кажуть, що цей напій занадто важкий, і організму важко впоратися з його переварюванням.

"А значить, він буде зайнятий цим (переварюванням латте - Ред.), а не їжею, яку він отримає пізніше. І до чого це призведе? Правильно, до зайвих кілограмів!" - йдеться в статті.

Звичка № 3: Негативне мислення

Якщо починати день з позитивних думок, рівень стресу значно знизиться і вам більше не захочеться заїдати свою тривогу пампушками та іншою гидотою.

Звичка № 4: Бутерброди

Це те, що максимально віддаляє вас від фігури мрії. Особливо якщо хліб для сендвічів - білий і свіжий. Замість енергійного заряду організм отримує порцію порожніх калорій, які відкладаються на талії і стегнах. Ранок краще починати з каш з ягодами і фруктами.

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