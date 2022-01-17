Эти пять признаков говорят о проблемах с печенью: не пропустите важные сигналы

Проблемы с печенью могут возникнуть в любом возрасте и при любом образе жизни. Врачи утверждают, что ожирение этого органа далеко не всегда связано с чрезмерным употреблением алкоголя или сильной нагрузкой из-за неправильного питания.
Как отмечают в британской национальной службе здравоохранения (NHS), проблемы с печенью обычно проявляются определенными симптомами.
Многие взрослые люди страдают от НАЖБП – неалкогольной жировой болезни печени. Она появляется из-за того, что в органе начинает накапливаться жир.
Самый большой риск развития этого заболевания у людей старше 50 лет, которые имеют проблемы с высоким уровнем холестерина, высокое кровяное давление или диабет 2 типа.
На фоне этого заболевания очень быстро развивается неалкогольный стеатогепатит. И чем раньше будут диагностированы проблемы с печенью, тем меньше риск необратимых последствий.
Врачи назвали основные признаки проблем с печенью:
Как отмечают специалисты, такие симптомы могут указывать не только на ожирение печени. Это может быть признаком образования рубцов на печени или развитии цирроза.
При появлении таких признаков нужно немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.
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