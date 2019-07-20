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Пьяница и агрессор: в Днепре отец избивал 12-летнего сына ради денег

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 11:03
Пьяница и агрессор: в Днепре отец избивал 12-летнего сына ради денег
Мужчина избил 12-летнего сына в Днепре (фото: pixabay.com)

О регулярных избиениях сообщила бабушка мальчика

В Днепре на улице Авиационной в одной из квартир мужчина избивал своего сына-инвалида и забирал себе пенсию. О жутких скандалах рассказала родственница пострадавшего. Об этом сообщает пресс-службу патрульной полиции в области.

Отмечается, что мальчик является инвалидом 1-й группы, который болеет сахарным диабетом, а его мать умерла 2 года назад. После гибели супруги мужчина сильно изменился: стал вести себя неадекватно, выпивать и распускать руки. Доходило даже до того, что мужчина забирал пенсию ребенка и тратил ее на свое усмотрение.

Бабушка мальчика в определенный момент больше не смогла смотреть на то, как родной отец избивает ее маленького внука и обратилась в правоохранительные органы за помощью.

Пьяница и агрессор: в Днепре отец избивал 12-летнего сына ради денегПосле первичного осмотра медики заявили, что у пострадавшего обнаружили ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Горе-отца, который причастен к домашнему насилию, доставили в отделение полиции.

Напомним, что Лобода с ссадинами и синяками повергла фанов в шок. Есть предположение, что певицу избили.

Также мы писали, что создатель проекта "Холостяк" избил беременную жену.

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