П'яниця та агресор: у Дніпрі батько бив 12-річного сина заради грошей

Чоловік побив 12-річного сина в Дніпрі (фото: pixabay.com)

Про регулярні побиття повідомила бабуся хлопчика

У Дніпрі на вулиці Авіаційній в одній з квартир чоловік бив свого сина-інваліда і забирав собі пенсію. Про жахливі сварки розповіла родичка потерпілого. Про це повідомляє прес-службу патрульної поліції в області.

Наголошується, що хлопчик є інвалідом 1-ї групи, який хворіє на цукровий діабет, а його мати померла 2 роки тому. Після загибелі дружини чоловік сильно змінився: став вести себе неадекватно, випивати і розпускати руки. Доходило навіть до того, що чоловік забирав пенсію дитини і витрачав її на свій розсуд.

Бабуся хлопчика в певний момент більше не змогла дивитися на те, як рідний батько б'є її маленького онука і звернулася до правоохоронних органів за допомогою.

Після первинного огляду медики заявили, що у постраждалого виявили забої м'яких тканин і струс мозку. Горе-батька, який причетний до домашнього насильства, був доставлений у відділення поліції.

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