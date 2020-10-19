Пьяная женщина на лысой резине устроила гонки по Киеву: в машине был ребенок (видео)

В Киеве камеры видеонаблюдения зафиксировали гонки, которые устроила женщина на автомобиле Mercedes. Она гоняла на большой скорости, выезжала на встречную полосу и совершила ДТП.

Записи камер наблюдения опубликовали на странице патрульной полиции Киева в социальной сети Facebook. Бешеный автомобиль зафиксировали на бульваре Перова в столице. Несколько очевидцев сразу позвонили на горячую линию 102 и сообщили, что автомобиль Mercedes летит по встречной полосе. Кроме того, стало известно, что водитель совершил ДТП и покинул место происшествия.

Патрульные полицейские быстро обнаружили нарушителя и им оказалась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Машину остановили на улице Курнатовского. На переднем колесе совсем не было резины, а в салоне полицейские обнаружили малолетнего ребенка.

Женщина-водитель отрицала совершение ДТП и нарушение правил дорожного движения. Она утверждала, что патрульные остановили ее без всякой на то причины. От теста на драгере она не стала отказываться и оказалось, что у нее 1,6 промилле алкоголя.

Был оставлен протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее в ДТП), а также по части 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и постановление за движение по встречной полосе. Автомобиль был изъят и отправлен на штрафплощадку.

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