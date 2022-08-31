"Путинистка" Бабкина приехала в Мариуполь петь и сделала фото на фоне Драмтеатра

Российская певица Надежда Бабкина приехала в оккупированный Мариуполь и даже посмела спеть там украинские песни. Также она со своим коллективом сфотографировалась на фоне Драмтеатра, в котором погибли сотни людей.
Фотографию поклонницы "русского мира" в Мариуполе показал ведущий Андрей Бедняков.
Ведущий просто в шоке от такого цинизма российской певицы в его родном городе.
"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.
Кстати, у артистки были запланированы концерты также в Луганске, Донецке и других городах Донбасса.
"Надо отдать должное, у нас в репертуаре очень много и украинских песен, они удивительные - мелодичные, протяжные, о любви к матери, к родине, к своему месту, к своему краю", - заявила Бабкина.
Кроме того, она поддержала российских оккупантов и назвала их "героями".
"Это наши герои, молиться надо, поддерживать. Это наши дети, они продолжают дело своих родителей и дедов", - заявила Бабкина.
Как мы ранее писали, российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон.