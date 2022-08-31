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"Путинистка" Бабкина приехала в Мариуполь петь и сделала фото на фоне Драмтеатра

Надежда Бабкина приехала в Мариуполь (росСМИ)
Автор: Людмила Жукова

Российская певица Надежда Бабкина приехала в оккупированный Мариуполь и даже посмела спеть там украинские песни. Также она со своим коллективом сфотографировалась на фоне Драмтеатра, в котором погибли сотни людей.

Фотографию поклонницы "русского мира" в Мариуполе показал ведущий Андрей Бедняков.

Бедняков возмутился приездом певицы

Ведущий просто в шоке от такого цинизма российской певицы в его родном городе.

"Надежда Бабкина со своим песенным войском и ботоксом приехала и сфотографировалась на фоне Мариупольского драмтеатра. На фоне театра, бомбу на который сбросил российский самолет. На фоне театра, где погибли около 300 человек, скрывавшихся от российских снарядов", - написал Бедняков.

Бабкина приехала в Мариуполь спеть песни (instagram.com/biedniakov)

Куда еще наведалась путинистка

Кстати, у артистки были запланированы концерты также в Луганске, Донецке и других городах Донбасса.

"Надо отдать должное, у нас в репертуаре очень много и украинских песен, они удивительные - мелодичные, протяжные, о любви к матери, к родине, к своему месту, к своему краю", - заявила Бабкина.

Кроме того, она поддержала российских оккупантов и назвала их "героями".

"Это наши герои, молиться надо, поддерживать. Это наши дети, они продолжают дело своих родителей и дедов", - заявила Бабкина.

Как мы ранее писали, российский актер-"путинист" приехал в оккупированный Херсон.

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Надежда Бабкина