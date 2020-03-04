Путина спасают от коронавируса: стало известно, как

Путина берегут от коронавируса (фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков рассказал, как Владимира Путина берегут от коронавируса

Коронавирус не страшен Владимиру Путину, который недавно уронил две гвоздики и нарвался на пророчество. По крайней мере, так считают в близком окружении президента России.

По словам пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова, его начальник защищен от COVID-19, который свирепствует в мире (только в Европе зарегистрировано 85 смертей от коронавируса) и добрался также до России. Несмотря на то, что в РФ уже зафиксировано три случая заражения коронавирусом, ситуация в Москве "резко не осложнялась", а поэтому, считает Песков, его шефу бояться нечего.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, - все делается", - сказал пресс-секретарь Путина, но добавил, что президент начал чаще мыть руки.

При этом, как известно, еще в феврале при входе в Кремль всех журналистов начали проверять тепловизором. Тогда, чтобы не разгонять панику, эти меры объяснялись "появлением местного сезонного гриппа". Хотя превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ в российской столице не фиксировалось.

Это наталкивает многих пользователей сети на то, что Путина защищают от коронавируса далеко не только мылом и прочими гигиеническими средствами.

Напомним, ранее в интервью ТАСС Владимир Путин впервые рассказал о своих двойниках.