ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путина спасают от коронавируса: стало известно, как

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 12:31
Путина спасают от коронавируса: стало известно, как
Путина берегут от коронавируса (фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков рассказал, как Владимира Путина берегут от коронавируса

Коронавирус не страшен Владимиру Путину, который недавно уронил две гвоздики и нарвался на пророчество. По крайней мере, так считают в близком окружении президента России.

По словам пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова, его начальник защищен от COVID-19, который свирепствует в мире (только в Европе зарегистрировано 85 смертей от коронавируса) и добрался также до России. Несмотря на то, что в РФ уже зафиксировано три случая заражения коронавирусом, ситуация в Москве "резко не осложнялась", а поэтому, считает Песков, его шефу бояться нечего.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, - все делается", - сказал пресс-секретарь Путина, но добавил, что президент начал чаще мыть руки.

При этом, как известно, еще в феврале при входе в Кремль всех журналистов начали проверять тепловизором. Тогда, чтобы не разгонять панику, эти меры объяснялись "появлением местного сезонного гриппа". Хотя превышения эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ в российской столице не фиксировалось.

Это наталкивает многих пользователей сети на то, что Путина защищают от коронавируса далеко не только мылом и прочими гигиеническими средствами.

Напомним, ранее в интервью ТАСС Владимир Путин впервые рассказал о своих двойниках.

Как чувствует себя больной коронавирусом украинец: возможна пневмония Коронавирус зафиксирован в Украине: что известно
Новости Украины Владимир ПутинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь