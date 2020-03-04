ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путіна рятують від коронавіруса: стало відомо, як

STYLERЖиття    04.03.2020 - 12:31
Путіна рятують від коронавіруса: стало відомо, як
Путіна бережуть від коронавірусу (фото: kremlin.ru)

Дмитро Пєсков розповів, як Володимира Путіна бережуть від коронавірусу

Коронавірус не страшний Володимиру Путіну, який нещодавно впустив дві гвоздики і натрапив на пророцтво. Принаймні, так вважають в близькому оточенні президента Росії.

За словами прес-секретаря господаря Кремля Дмитра Пєскова, його начальник захищений від COVID-19, що лютує в світі (тільки у Європі зареєстровано 85 смертей від коронавіруса) і дістався також до Росії. Незважаючи на те, що в РФ вже зафіксовано три випадки зараження коронавірусом, ситуація в Москві "різко не ускладнювалася", а тому, вважає Пєсков, його шефу боятися нічого.

"Все, що необхідно для запобігання проникнення коронавірусу в близькість президента, - все робиться", - сказав прес-секретар Путіна, але додав, що президент почав частіше мити руки.

При цьому, як відомо, ще в лютому при вході в Кремль всіх журналістів почали перевіряти тепловізором. Тоді, щоб не розганяти паніку, ці заходи пояснювалися "появою місцевого сезонного грипу". Хоча перевищення епідеміологічного порогу щодо грипу та ГРВІ в російській столиці не фіксувалося.

Це наштовхує багатьох користувачів мережі на те, що Путіна захищають від коронавірусу далеко не тільки лиш милом та іншими гігієнічними засобами.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю ТАСС Володимир Путін вперше розповів про своїх двійників.

Як почуває себе хворий коронавірусом українець: можлива пневмонія Коронавірус зафіксований в Україні: що відомо
Новини України Володимир ПутінКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся