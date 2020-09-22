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Церемонию вручения Нобелевской премии проведут в новом формате

Вторник 22 сентября 2020 22:15
Церемонию вручения Нобелевской премии проведут в новом формате
Фото: Нобелевская премия (facebook.com/nobelprize)
Автор: Андрей Козловский

В Швеции впервые с 1944 года отменили традиционную церемонию вручения Нобелевской премии. Ее проведут в новом формате в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

Как сообщается, ранее лауреатов приглашали в Стокгольм для получения медалей и дипломов от короля Швеции лично на официальной церемонии. Однако в этом году победителей будут награждать другим способом.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии означают, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы благополучно передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", - говорится в заявлении.

Сама церемония награждения будет транслироваться по телевидению из мэрии Стокгольма. Принять участие сможет только небольшая аудитория. Также известно, что объявление лауреатов (медицина, физика, химия, литература, мир и экономика) состоится, как и запланировано между 5 и 12 октября.

Напомним, Директор Фонда Нобеля Ларс Хайкенстен в июле заявил, что объявление победителей состоится с 5 по 12 декабря.

Также РБК-Украина писало, что в том году Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии Абию Ахмеду.

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