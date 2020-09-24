Путіна номінували на Нобелівську премію (Колаж РБК-Україна)

Путіна вдруге включили в список номінантів на Нобелівську премію

Президента Росії Володимира Путіна номінували на Нобелівську премію. Заявку відправив письменник, головний редактор газети "Президент" і академік Сергій Комков. На те, що Путін опинився у списку номінантів на премію миру, відреагували в Кремлі.

Як повідомляють російські ЗМІ, заявка була відправлена в Осло ще 10 вересня. За що саме Сергій Комков пропонує номінувати Путіна – невідомо.

Варто відзначити, що це не перша спроба номінувати Путіна на здобуття Нобелівської премії. У 2013 році Йосип Кобзон пропонував номінувати російського президента за активну участь у вирішенні сирійського конфлікту.

Як зазначає прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, на цю премію висувають "абсолютно різних людей" і це ініціатива тих, хто виступає з такою пропозицією.

"Є певна процедура розгляду номінантів. Якщо рішення буде прийнято – чудово, не буде прийнято – теж нічого страшного", - заявив Пєсков.

Варто відзначити, що у 2020 році в список кандидатів на Нобелівську премію потрапили російський опозиціонер Олексій Навальний, президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін припустив, що Олексій Навальний сам отруївся "Новачком" – опозиціонер йому жорстко відповів.

А також ми повідомляли про те, що у Швеції вперше скасували проведення церемонії вручення Нобелівської премії та розповіли про новий формат.