UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Путин заслуживает суда": актриса и дочка известного "рашиста" осудила войну в Украине

Мария Машкова не поддерживает отца и осуждает Путина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российская актриса Мария Машкова - дочь ярого "путиниста" Владимира Машкова, но она совсем не поддерживает позицию отца и остальных родственников. Также она считает, что президент РФ Владимир Путин достоин Гаагского трибунала.

Об этом она рассказала в интервью Юрию Дудю, которого в РФ признали иностранным агентом.

Отношения с родственниками

Отметим, что сама Мария живет в США.

Она также призналась, что заблокировала родного дядю в телефоне из-за его позиции относительно Украины:

"У моей бабушки трое детей. Дядя Валера, прекрасный заслуженный летчик, ее старший сын, находится в Новосибирске. Считает меня предателем. Много всякой гадости мне написал. Мне пришлось заблокировать его. Я его предупредила, что если он продолжит гадость говорить... Да, мне пришлось заблокировать родного дядю", - призналась Машкова.

По ее словам то, что делает ее отец Владимир Машков - это подлость.

Напомним, что Владимир Машков, является ярым путинистом и участвовал в концерте в Лужниках. Там 18 марта проходил митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

По словам Машковой, она обожает Киев, она прожила там некоторое время, когда у нее были съемки.

Владимир Путин достоин трибунала

Машкова считает, что Путина должен судить Гаагский трибунал.

"Я считаю да, абсолютно, он заслуживает суда. Справедливого и открытого, где мы увидим все доказательства", - прокомментировала Машкова.

Как мы ранее писали, ведущий Орла и Решки объяснил, сможет ли простить россиянам Мариуполь.

Читайте также, Иван Дорн назвал главное отличие между украинцами и россиянами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация