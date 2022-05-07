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"Путін заслуговує суду": актриса і дочка відомого "рашиста" засудила війну в Україні

Марія Машкова не підтримує батька і засуджує Путіна (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російська актриса Марія Машкова-дочка затятого "путініста" Володимира Машкова, але вона зовсім не підтримує позицію батька та інших родичів. Також вона вважає, що президент РФ Володимир Путін гідний Гаазького трибуналу.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Юрію Дудю, якого в РФ визнали іноземним агентом.

Відносини з родичами

Відзначимо, що сама Марія живе в США.

Вона також зізналася, що заблокувала рідного дядька в телефоні через його позицію щодо України:

"У моєї бабусі троє дітей. Дядько Валера, прекрасний заслужений льотчик, її старший син, знаходиться в Новосибірську. Вважає мене зрадником. Багато всякої гидоти мені написав. Мені довелося заблокувати його. Я його попередила, що якщо він продовжить гидоту говорити... Так, мені довелося заблокувати рідного дядька", - зізналася Машкова.

За її словами те, що робить її батько Володимир Машков - це підлість.

Нагадаємо, що Володимир Машков, є затятим путіністом і брав участь у концерті в Лужниках. Там 18 березня проходив мітинг-концерт, присвячений восьмій річниці анексії Криму і Севастополя.

За словами Машкової, вона обожнює Київ, вона прожила там деякий час, коли у неї були зйомки.

Володимир Путін гідний трибуналу

Машкова вважає, що Путіна повинен судити Гаазький трибунал.

"Я вважаю так, абсолютно, він заслуговує суду. Справедливого і відкритого, де ми побачимо всі докази", - прокоментувала Машкова.

Як ми раніше писали, ведучий Орла і Решки пояснив, чи зможе пробачити росіянам Маріуполь.

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