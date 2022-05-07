"Путин заслуживает суда": актриса и дочка известного "рашиста" осудила войну в Украине
Российская актриса Мария Машкова - дочь ярого "путиниста" Владимира Машкова, но она совсем не поддерживает позицию отца и остальных родственников. Также она считает, что президент РФ Владимир Путин достоин Гаагского трибунала.
Об этом она рассказала в интервью Юрию Дудю, которого в РФ признали иностранным агентом.
Отношения с родственниками
Отметим, что сама Мария живет в США.
Она также призналась, что заблокировала родного дядю в телефоне из-за его позиции относительно Украины:
"У моей бабушки трое детей. Дядя Валера, прекрасный заслуженный летчик, ее старший сын, находится в Новосибирске. Считает меня предателем. Много всякой гадости мне написал. Мне пришлось заблокировать его. Я его предупредила, что если он продолжит гадость говорить... Да, мне пришлось заблокировать родного дядю", - призналась Машкова.
По ее словам то, что делает ее отец Владимир Машков - это подлость.
Напомним, что Владимир Машков, является ярым путинистом и участвовал в концерте в Лужниках. Там 18 марта проходил митинг-концерт, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.
По словам Машковой, она обожает Киев, она прожила там некоторое время, когда у нее были съемки.
Владимир Путин достоин трибунала
Машкова считает, что Путина должен судить Гаагский трибунал.
"Я считаю да, абсолютно, он заслуживает суда. Справедливого и открытого, где мы увидим все доказательства", - прокомментировала Машкова.
Как мы ранее писали, ведущий Орла и Решки объяснил, сможет ли простить россиянам Мариуполь.
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