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Путин сделал неожиданное заявление об Украине перед встречей с Зеленским (видео)

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 10:55
Путин сделал неожиданное заявление об Украине перед встречей с Зеленским (видео)
Путин высказался об Украине (фото: bundesregierung.de)

Владимир Путин приказал россиянам меньше думать об Украине

Владимир Путин приказал жителям России меньше думать об Украине. Об этом президент РФ сказал во время общения с жителями Санкт-Петербурга на церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Так, один петербуржец во время встречи с хозяином Кремля затронул украинскую тематику. На что Путин резко отрезал: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать". При этом российский гарант посоветовал россиянам "не зацикливаться на Украине".

Что именно про Украину хотел спросить мужчина у Путина - неизвестно.

Судя по всему, всероссийского любимца взбесил не только конкретный вопрос, заданный жителем Петербурга, но и в целом то, что на российских пропагандистских каналах в ток-шоу то и дело постоянно обсуждают российско-украинские отношения и внутреннею политику Украины. Согласно соцопросам, уже даже многие россияне считают, что программы на тему Украины занимают слишком много эфирного времени.

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Кстати, Даниил Гранин, памятник которому открывал Путин 27 ноября, в своих интервью осуждал политику Кремля.

В частности, ему не нравилось то, как Россия поступила с Украиной. Аннексию Крыма писатель называл "абсурдом сегодняшнего дня", а президента России Гранин характеризировал как "слишком недоверчивого, в чем-то жестокого человека со своей картиной мира".

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