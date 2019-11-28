Путін зробив несподівану заяву про Україну перед зустріччю з Зеленським (відео)

Путін висловився про Україну (фото: bundesregierung.de)

Володимир Путін наказав росіянам менше думати про Україну

Володимир Путін наказав жителям Росії менше думати про Україну. Про це президент РФ сказав під час спілкування з жителями Санкт-Петербурга на церемонії відкриття пам'ятника письменнику Данилу Граніну.

Так, один петербуржець під час зустрічі з господарем Кремля зачепив українську тематику. На що Путін різко відрізав: "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати". При цьому російський гарант порадив росіянам "не зациклюватися на Україні".

Що саме про Україну хотів запитати чоловік у Путіна - невідомо.

Судячи з усього, всеросійського улюбленця розлютило не тільки конкретне питання, задане жителем Петербурга, але і в цілому те, що на російських пропагандистських каналах в ток-шоу постійно обговорюють російсько-українські відносини і внутрішню політику України. Згідно з соцопитуваннями, вже навіть багато росіян вважають, що програми на тему України займають занадто багато ефірного часу.

Путін не захотів слухати росіянина, який вирішив запитати його про Україну

До речі, Данило Гранін, пам'ятник якому відкривав Путін 27 листопада, у своїх інтерв'ю засуджував політику Кремля.

Зокрема, йому не подобалося те, як Росія вчинила з Україною. Анексію Криму письменник називав "абсурдом сьогоднішнього дня", а президента Росії Гранін характеризував як "занадто недовірливого, в чомусь жорстокого чоловіка зі своєю картиною світу".