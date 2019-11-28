ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін зробив несподівану заяву про Україну перед зустріччю з Зеленським (відео)

STYLERЖиття    28.11.2019 - 10:55
Путін зробив несподівану заяву про Україну перед зустріччю з Зеленським (відео)
Путін висловився про Україну (фото: bundesregierung.de)

Володимир Путін наказав росіянам менше думати про Україну

Володимир Путін наказав жителям Росії менше думати про Україну. Про це президент РФ сказав під час спілкування з жителями Санкт-Петербурга на церемонії відкриття пам'ятника письменнику Данилу Граніну.

Так, один петербуржець під час зустрічі з господарем Кремля зачепив українську тематику. На що Путін різко відрізав: "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати". При цьому російський гарант порадив росіянам "не зациклюватися на Україні".

Що саме про Україну хотів запитати чоловік у Путіна - невідомо.

Судячи з усього, всеросійського улюбленця розлютило не тільки конкретне питання, задане жителем Петербурга, але і в цілому те, що на російських пропагандистських каналах в ток-шоу постійно обговорюють російсько-українські відносини і внутрішню політику України. Згідно з соцопитуваннями, вже навіть багато росіян вважають, що програми на тему України займають занадто багато ефірного часу.

Путін не захотів слухати росіянина, який вирішив запитати його про Україну

До речі, Данило Гранін, пам'ятник якому відкривав Путін 27 листопада, у своїх інтерв'ю засуджував політику Кремля.

Зокрема, йому не подобалося те, як Росія вчинила з Україною. Анексію Криму письменник називав "абсурдом сьогоднішнього дня", а президента Росії Гранін характеризував як "занадто недовірливого, в чомусь жорстокого чоловіка зі своєю картиною світу".

У Путіна допускають окрему зустріч із Зеленським на нормандському саміті Сенцов різко висловився про Путіна: ми цього не допустимо
Новини України Володимир Путін
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся