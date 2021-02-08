Путин рассмешил заявлением про научный успех: сам изобрел противоядие от вируса

По его словам, РФ - единственная страна, у которой уже есть три вакцины.

"Благодаря нашим ученым Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Более того, мы единственная страна, у которой есть три вакцины собственной разработки ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - Ред.). Безо всякого сомнения, это крупный научный успех", - сказал он.

Отметим, что российские вакцины одобрили всего 12 стран, среди которых государства так называемого "социалистического блока" или тоталитарными режимами правления: Венгрия, Туркменистан, Беларусь, Венесуэла и другие.

Заявление Путина про "научный успех" России рассмешило пользователей сети. При чем, даже, сами россияне довольно скептически отнеслись к словам своего гаранта. Ведь на самом деле, российские препараты от COVID-19 не соответствуют необходимым критериям. К тому же, сам Путин не спешит прививаться тем же хваленым "Спутником".

• Это Путин изобрел противоядие от вируса! Сам!

• Говорит человек, год не вылезающий из бункера...

• Путин заявил, что у России есть все, чтобы быть лидером в сфере науки и технологий. Ага. Но нет сырья и кадров.

• Вот бы еще ценились лидеры в сфере мозгов...

• Похоже, создавали вакцину не для людей, а чтобы похвалиться.

• Я бы скорее считал это разведывательным признаком функционирования в Московии комплекса для производства биологического оружия

• Отключите его от матрицы уже

• При этом у нас в стране вакцинированных меньше, чем в Европе или США...

• И не только в создании вакцины, а вообще во всем! Оглянитесь: нас окружает все наше, российское, никакого импорта, мы впереди планеты всей по всем направлениям. К нам стоят в очереди американцы, немцы, японцы, шведы и другие за получением российского гражданства, а мы от ворот поворот.

• Он в какую-то компьютерную стратегию с читами играет что ли? Что он несет?!