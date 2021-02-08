Путін розсмішив заявою про науковий успіх: сам винайшов ліки від вірусу

За його словами, РФ - єдина країна, у якої вже є три вакцини.

"Завдяки нашим вченим Росія займає лідируючі позиції в світі у створенні вакцини від коронавірусу. Мало того, ми єдина країна, у якої є три вакцини власної розробки ("Супутник V", "ЭпіВакКорона" і "КовіВак" - Ред.). Без усякого сумніву, це великий науковий успіх", - сказав він.

Відзначимо, що російські вакцини схвалили лише 12 країн, серед яких держави так званого "соціалістичного блоку" або тоталітарними режимами правління: Угорщина, Туркменістан, Білорусь, Венесуела та інші.

Заява Путіна про "науковий успіх" Росії розсмішила користувачів мережі. При чому, навіть, самі росіяни досить скептично поставилися до слів свого гаранта. Адже насправді, російські препарати від COVID-19 не відповідають необхідним критеріям. До того ж сам Путін не поспішає робити щеплення тим же хваленим "Супутником".

• Це Путін винайшов ліки проти вірусу! Сам!

• Говорить людина, рік не яка вилазить з бункера...

• Путін заявив, що у Росії є все, щоб бути лідером у сфері науки і технологій. Ага. Але немає сировини й кадрів.

• От би ще цінувалися лідери у сфері мізків...

• Схоже, створювали вакцину не для людей, а щоб похвалитися.

• Я б швидше вважав це розвідувальною ознакою функціонування в Московії комплексу для виробництва біологічної зброї

• Відключіть його від матриці вже

• При цьому у нас в країні вакцинованих менше, ніж у Європі чи США...

• І не тільки у створенні вакцини, а взагалі у всьому! Озирніться: нас оточує все наше, російське, ніякого імпорту, ми попереду всієї планети за всіма напрямами. До нас стоять у черзі американці, німці, японці, шведи та інші за отриманням російського громадянства, а ми від воріт поворот.

• Він в якусь комп'ютерну стратегію з чітами грає чи що? Що він несе?!