"Путін помре у ванні від якоїсь загадкової хвороби": відомий журналіст - про наслідки мобілізації в РФ

Оголошена Кремлем часткова мобілізація в Росії - це смертний вирок для Володимира Путіна, який не може зрозуміти, що Україна вже перемогла у війні з окупантами.

Що пише Ліддл про Путіна

"Цікаво, що ще потрібно Путіну, аби зрозуміти: Захід не відмовиться від України, а Україна не відмовиться від українських територій?" – задається риторичним питанням журналіст.

Род вважає, що російський президент "відчайдушно прагне зберегти обличчя", але йому це не вдається.

"Спочатку російська армія була вигнана з півночі України, коли намагалася взяти Київ. Тепер українці відвоювали 6000 квадратних кілометрів у східній частині країни, відтіснивши росіян прямо до їхнього кордону. Це найбільша військова невдача "наддержави" з часів Другої світової війни. І Путін це знає, тому що він сам винен! Тому він почав погрожувати і Україні, і Заходу ядерною зброєю", - говорить журналіст.

Експерт додає, що посіпаки Путіна продовжують погрожувати усім ядерною зброєю, але всі розуміють, що господарю Кремля скоро прийде кінець. І сам "кривавий карлик" теж це розуміє.

"Божевільний мобілізує свою країну, закликаючи ще 300 тисяч росіян до своєї нікчемної армії. Це матиме два наслідки. По-перше, багатьом із цих резервістів знадобиться дуже багато тренувань, вони, можливо, не захочуть воювати. Тож Путіну це мало допоможе", - говорить журналіст.

"По-друге, це цілком може розізлити дуже багато простих росіян, які не хочуть, щоб їхні сини та чоловіки йшли воювати…", - додає він.

Тим часом рішучість на Заході лише зміцнюється, а не слабшає. Більшість європейських країн створили хороші запаси газу, тож "не дуже бояться, що Mad Vlad (в західних ЗМІ Путіна називають "скаженим Владом" - ред.) перекриє кран".

І скоро усі росіяни побачать, вважає експерт, "все те, що ми усі вже бачимо: Україна насправді виграє цю війну і вижене росіян зі своєї країни".

"Коли це станеться - а це станеться, так чи інакше - це буде кінець Путіна, тирана з манією величі, який відкусив набагато більше, ніж міг прожувати. Я підозрюю, що одного дня, вже незабаром, його знайдуть мертвим у ванні від якоїсь таємничої хвороби. Саме так він сам ліквідовує своїх політичних ворогів. І тоді в Росії вже ніхто не проллє сліз", - резюмував він.