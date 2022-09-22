"Путін помре у ванні від якоїсь загадкової хвороби": відомий журналіст - про наслідки мобілізації в РФ
Оголошена Кремлем часткова мобілізація в Росії - це смертний вирок для Володимира Путіна, який не може зрозуміти, що Україна вже перемогла у війні з окупантами.
Таку думку висловив відомий англійський письменник і журналіст, екс-редактор BBC Radio 4 Род Ліддл у своїй колонці на The Sun.
Що пише Ліддл про Путіна
"Цікаво, що ще потрібно Путіну, аби зрозуміти: Захід не відмовиться від України, а Україна не відмовиться від українських територій?" – задається риторичним питанням журналіст.
Род вважає, що російський президент "відчайдушно прагне зберегти обличчя", але йому це не вдається.
"Спочатку російська армія була вигнана з півночі України, коли намагалася взяти Київ. Тепер українці відвоювали 6000 квадратних кілометрів у східній частині країни, відтіснивши росіян прямо до їхнього кордону. Це найбільша військова невдача "наддержави" з часів Другої світової війни. І Путін це знає, тому що він сам винен! Тому він почав погрожувати і Україні, і Заходу ядерною зброєю", - говорить журналіст.
Експерт додає, що посіпаки Путіна продовжують погрожувати усім ядерною зброєю, але всі розуміють, що господарю Кремля скоро прийде кінець. І сам "кривавий карлик" теж це розуміє.
"Божевільний мобілізує свою країну, закликаючи ще 300 тисяч росіян до своєї нікчемної армії. Це матиме два наслідки. По-перше, багатьом із цих резервістів знадобиться дуже багато тренувань, вони, можливо, не захочуть воювати. Тож Путіну це мало допоможе", - говорить журналіст.
"По-друге, це цілком може розізлити дуже багато простих росіян, які не хочуть, щоб їхні сини та чоловіки йшли воювати…", - додає він.
Тим часом рішучість на Заході лише зміцнюється, а не слабшає. Більшість європейських країн створили хороші запаси газу, тож "не дуже бояться, що Mad Vlad (в західних ЗМІ Путіна називають "скаженим Владом" - ред.) перекриє кран".
І скоро усі росіяни побачать, вважає експерт, "все те, що ми усі вже бачимо: Україна насправді виграє цю війну і вижене росіян зі своєї країни".
"Коли це станеться - а це станеться, так чи інакше - це буде кінець Путіна, тирана з манією величі, який відкусив набагато більше, ніж міг прожувати. Я підозрюю, що одного дня, вже незабаром, його знайдуть мертвим у ванні від якоїсь таємничої хвороби. Саме так він сам ліквідовує своїх політичних ворогів. І тоді в Росії вже ніхто не проллє сліз", - резюмував він.
Як ми писали раніше, курс долара до основних валют досяг максимуму за 20 років після заяви Путіна про мобілізацію.
Також читайте заяву МВС, скільки Росія збере "вояк" після першої хвилі мобілізації.