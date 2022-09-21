Курс долара до основних валют досяг максимуму за 20 років після заяви Путіна про мобілізацію

Долар підскочив до нового максимуму за два десятиліття в середу, 21 вересня, оскільки заяви президента Росії Володимира Путіна вплинули на ринки напередодні чергового агресивного підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Путін наказав провести першу мобілізацію Росії з часів Другої світової війни, попередивши Захід, що якщо він продовжить те, що він назвав "ядерним шантажем", Москва відповість силою всього свого величезного арсеналу.

Ця новина підштовхнула індекс долара, який вимірює вартість долара щодо інших основних валют, більш ніж на 0,5% до 110,87 - найвищого рівня з 2002 року.

Європейські валюти постраждали від продажу на валютних ринках, оскільки коментарі Путіна посилили занепокоєння економічними перспективами регіону, який вже постраждав від скорочення Росією постачання газу до Європи.

Євро впав до 0,9885 долара - близько мінімуму за два десятиліття, досягнутого раніше цього місяця. Фунт стерлінгів, що впав на 0,4%, впав до нового 37-річного мінімуму 1,1304 долара.

"Заголовки новин про Росію затьмарюють ФРС, принаймні на даний момент, - сказав валютний стратег Societe Generale Кеннет Брукс. - Побоювання з приводу ескалації конфлікту завдають шкоди європейським валютам. І якщо ФРС сьогодні також налаштована ястребино, ви можете побачити снігову кулю втрат ".

Федеральна резервна система, як очікується, підніме процентні ставки на 0,75 процентного пункту втретє поспіль і дасть сигнал про те, наскільки ще й як швидко може знадобитися зростання вартості запозичень, щоб приборкати потенційно згубний спалах інфляції.

Політичне рішення стане останнім кроком у синхронізованій зміні політики світових центральних банків, яка перевіряє стійкість світової економіки та здатність країн справлятися з шоками обмінного курсу зі зростанням вартості долара.

Індекс долара цього року зріс майже на 16% і це найбільший річний стрибок з 1981 року.

Аналітики кажуть, що тло підвищеної геополітичної невизначеності лише посилило долар.

"Очевидно, що у нас ситуація, коли інвестори прямують у безпечні притулки, і ми також очікуємо, що сьогодні ми побачимо чергове підвищення ставок Федеральною резервною системою", - сказав Данні Х'юсон, фінансовий аналітик AJ Bell у Лондоні.

За його словами, близькість країн Європи до України змушує людей задуматися про те, як може виглядати ситуація, "якщо війна в Україні стане чимось більшим".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію до РФ з 21 вересня. Мобілізаційні заходи розпочнуться вже сьогодні.