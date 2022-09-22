ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Путин умрет в ванне от какой-то загадочной болезни": известный журналист - о последствиях мобилизации в РФ

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 15:22
"Путин умрет в ванне от какой-то загадочной болезни": известный журналист - о последствиях мобилизации в РФ Фото: Владимир Путин умрет в ванной (eurasianet-org)
Автор: Людмила Жукова

Объявленная Кремлем частичная мобилизация в России - смертный приговор для Владимира Путина, который не может понять, что Украина уже победила в войне с оккупантами.

Такое мнение высказал известный английский писатель и журналист, экс-редактор BBC Radio 4 Род Лиддл в своей колонке The Sun.

Что пишет Лиддл о Путине

"Интересно, что еще нужно Путину, чтобы понять: Запад не откажется от Украины, а Украина не откажется от украинских территорий?" – задается риторическим вопросом журналист.

Род считает, что российский президент "отчаянно стремится сохранить лицо", но ему это не удается.

"Сначала российская армия была изгнана с севера Украины, когда пыталась взять Киев. Теперь украинцы отвоевали 6000 квадратных километров в восточной части страны, оттеснив россиян прямо к их границе. Это самая большая военная неудача "сверхдержавы" со времен Второй мировой войны. И Путин это знает , потому что он сам виноват! Поэтому он начал угрожать и Украине, и Западу ядерным оружием", - говорит журналист.

Эксперт добавляет, что "лакеи" Путина продолжают угрожать всем ядерным оружием, но все понимают, что хозяину Кремля скоро придет конец. И сам "кровавый карлик" тоже это понимает.

"Безумный мобилизует свою страну, призывая еще 300 тысяч россиян в свою никчемную армию. Это будет иметь два последствия. Во-первых, многим из этих резервистов понадобится очень много тренировок, они, возможно, не захотят воевать. Поэтому Путину это мало поможет", - говорит журналист.

"Во-вторых, это вполне может разозлить очень много простых россиян, которые не хотят, чтобы их сыновья и мужчины уходили воевать…", - добавляет он.

Тем временем решительность на Западе только укрепляется, а не слабеет. Большинство европейских стран создали хорошие запасы газа, поэтому "не очень боятся, что Mad Vlad (в западных СМИ Путина называют "бешеным Владом" - ред.) перекроет кран".

И скоро все россияне увидят, считает эксперт, "все то, что мы все уже видим: Украина действительно выиграет эту войну и выгонит россиян из своей страны".

"Когда это произойдет - а это произойдет, так или иначе - это будет конец Путина, тирана с манией величия, который откусил гораздо больше, чем мог прожевать. Я подозреваю, что однажды, уже скоро, его найдут мертвым в ванне от какой-то таинственной болезни. Именно так он сам ликвидирует своих политических врагов. И тогда в России уже никто не прольет слез", - резюмировал он.

Как мы писали ранее, курс доллара к основным валютам достиг максимума через 20 лет после заявления Путина о мобилизации.

Также читайте заявление МВД, сколько Россия соберет "воин" после первой волны мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя