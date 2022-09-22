"Путин умрет в ванне от какой-то загадочной болезни": известный журналист - о последствиях мобилизации в РФ

Объявленная Кремлем частичная мобилизация в России - смертный приговор для Владимира Путина, который не может понять, что Украина уже победила в войне с оккупантами.

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"Интересно, что еще нужно Путину, чтобы понять: Запад не откажется от Украины, а Украина не откажется от украинских территорий?" – задается риторическим вопросом журналист.

Род считает, что российский президент "отчаянно стремится сохранить лицо", но ему это не удается.

"Сначала российская армия была изгнана с севера Украины, когда пыталась взять Киев. Теперь украинцы отвоевали 6000 квадратных километров в восточной части страны, оттеснив россиян прямо к их границе. Это самая большая военная неудача "сверхдержавы" со времен Второй мировой войны. И Путин это знает , потому что он сам виноват! Поэтому он начал угрожать и Украине, и Западу ядерным оружием", - говорит журналист.

Эксперт добавляет, что "лакеи" Путина продолжают угрожать всем ядерным оружием, но все понимают, что хозяину Кремля скоро придет конец. И сам "кровавый карлик" тоже это понимает.

"Безумный мобилизует свою страну, призывая еще 300 тысяч россиян в свою никчемную армию. Это будет иметь два последствия. Во-первых, многим из этих резервистов понадобится очень много тренировок, они, возможно, не захотят воевать. Поэтому Путину это мало поможет", - говорит журналист.

"Во-вторых, это вполне может разозлить очень много простых россиян, которые не хотят, чтобы их сыновья и мужчины уходили воевать…", - добавляет он.

Тем временем решительность на Западе только укрепляется, а не слабеет. Большинство европейских стран создали хорошие запасы газа, поэтому "не очень боятся, что Mad Vlad (в западных СМИ Путина называют "бешеным Владом" - ред.) перекроет кран".

И скоро все россияне увидят, считает эксперт, "все то, что мы все уже видим: Украина действительно выиграет эту войну и выгонит россиян из своей страны".

"Когда это произойдет - а это произойдет, так или иначе - это будет конец Путина, тирана с манией величия, который откусил гораздо больше, чем мог прожевать. Я подозреваю, что однажды, уже скоро, его найдут мертвым в ванне от какой-то таинственной болезни. Именно так он сам ликвидирует своих политических врагов. И тогда в России уже никто не прольет слез", - резюмировал он.