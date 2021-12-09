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Если Путин нападет... Как действовать и где прятаться в случае артобстрела или бомбардировки

Автор: Владимир Костырин

В случае возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину и начала вражеских артобстрелов и бомбардировок в городах для защиты гражданского населения предусмотрены бомбоубежища, укрытия и ПРУ.

Как действовать и где прятаться от снарядов при нападении России на Украину - читайте в материале ниже.

В украинских городах сейчас снова проверяют состояние гражданских бомбоубежищ, мониторят их техническое состояние, и местные власти готовят обновленную информацию о таких укрытиях для жителей.

Количество защитных сооружений может существенно отличаться в разных городах. Так, например, по данным ГСЧС, Департаментов общественного порядка и гражданской защиты при горсоветах и облгосадминистрациях:

  • в Киеве - 514 защитных сооружений и более 5 тысяч сооружений двойного назначения и простейшего укрытия;
  • в Харькове - около 1350 бомбоубежищ;
  • в Сумах - 120 защитных сооружений и противорадиационных укрытий;
  • В Чернигове - защитных сооружений гражданской защиты чуть более 60;
  • в Николаеве - 79 укрытий;
  • в Днепре - 181 защитное сооружение для гражданского населения...

Где находятся укрытия

Узнать адреса укрытий в населенных пунктах Украины и ознакомиться с интерактивными картами можно на сайтах ОГА, городских и облсоветов. Например - вот линк на официальном портале Киева, где можно узнать адреса и места расположения защитных сооружений гражданской защиты в столице.

Укрытия в Киеве (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Для укрытия гражданского населения в городе от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, в который входят:

  • укрытия гражданской защиты,
  • подземное пространство метрополитена,
  • подвальные помещения жилых домов,
  • подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства.

Организации и владельцы указанных сооружений в случае необходимости обязаны обеспечить свободный доступ к укрытию.

О начале артобстрелов и бомбардировок горожан предупреждают спецсигналы (сирены, громкоговорители) и по радио, ТВ, сети Интернет.

Также следует обращать внимание на специальные навигационные значки и указатели "К укрытию" ("До укриття"), которые наверняка многие уже видели в своих городах с 2014-го года.

Бомбоубежище в Киеве (фото: РБК-Украина)

Как выглядят убежища и сколько могут принять людей

По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в Киеве существует фонд, состоящий из двух типов объектов:

  • хранилища - специальные сооружения, которые расположены на предприятиях критической инфраструктуры и используются для защиты рабочей смены на предприятии.
  • объекты двойного использования.

"В нашем городе их около 5 тысяч. Это подвальные и полуподвальные помещения, станции метрополитена, подземные паркинги, подземные переходы. Одновременно мы можем защитить 2 миллиона 800 тысяч граждан", - цитирует чиновника издание "Вечерний Киев".

В хранилищах имеется отдельная фильтро-вентиляционная установка, подающая воздух через специальные фильтры, генератор тока с запасом топлива, противоударные герметичные двери, санузлы, рабочие комнаты, оснащенные закрытой связью.

Типовое оборудование укрытия в Киеве (фото: vechirniy.kyiv.ua)

А на объектах двойного использования должны быть скамьи, освещение и санузел. В метрополитене, где есть и герметичные занавеси, можно находиться и более 48 часов, но в таких случаях в городе вступает в действие план эвакуации.

Алгоритм действий во время артобстрела/бомбардировки

  • Следует быть готовым к любому развитию событий.
  • Если вы услышали свист снаряда (он похож больше на шорох), а через 2-3 секунды - взрыв, сразу ложитесь на землю. Не стоит паниковать - если вы слышите сам звук полета, значит снаряд пролетел довольно далеко от вас.
  • После звука взрыва внимательно оглянитесь вокруг в поисках надежного места для укрытия.
  • Если обстрел застал вас в общественном транспорте, то срочно останавливайте его движение, отбежите от построек и сооружений и лягте на землю, после чего осмотритесь и поищите более надежное укрытие неподалеку.
  • Перебегать следует короткими быстрыми бросками сразу после последующего взрыва.

Что не подходит для укрытия

  • Подъезды любых построек, даже небольшие пристроенные. От многоэтажных домов вообще следует отбежать хотя бы на 30-50 метров.
  • Места под разной техникой (под грузовиком или под автобусом).
  • Обычные ЖЭКовские подвалы домов. Они не приспособлены для укрытия в случае авианалетов или ракетно-артиллерийских обстрелов, а также есть большой риск оказаться под массивными завалами. Загромождение таких подвалов влечет риск моментального пожара или задымленности. В лучшем случае эти места спасут вас от осколков.
  • Не прячьтесь снаружи под стенами современных жилых построек, ведь нынешние бетонные "коробки" не имеют достаточного запаса прочности и легко могут рассыпаться не только от прямого попадания, но даже от сильной взрывной волны. Нельзя также укрываться под стенами офисов и магазинов.

Можно укрыться в таких местах

  • В специально оборудованном укрытии, бомбоубежище, надежном противорадиационном укрытии (ПРУ).
  • В подземном переходе.
  • В любом канаве, траншее или яме.
  • В широкой трубе водостока под дорогой (не стоит лезть более чем на 3-4 метра).
  • Вдоль высокого бордюра или фундамента забора.
  • В очень глубоком подвале под капитальными домами старой застройки (желательно, чтобы он имел 2 выхода).
  • В подземном овощехранилище, силосной яме и т.п.
  • В смотровой яме открытого (на воздухе) гаража или СТО.
  • В канализационных люках, но ни в коем случае - не на газовой магистрали!
  • В воронках, оставшихся от предварительных обстрелов или авианалетов.
  • Если же в поле зрения нет подобного укрытия, просто ложитесь на землю и лежите, закрыв голову руками. Учитывайте, что подавляющее большинство снарядов и бомб разрываются в верхнем слое грунта или асфальта, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на высоте не менее 30-50 см над поверхностью.

Общие правила

Укрытие должно быть хоть минимально углубленным и, вместе с тем, должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху или вспыхнуть, говорится в сообщении пресс-службы Кропивницкого облэнерго. Идеальная защита дает траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте.

Лежа в укрытиях следует обхватить голову руками от осколков и открыть рот, что убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.

После окончания обстрела или бомбардировки, покидая место убежища, внимательно смотрите себе под ногами и ни в коем случае не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов: авиабомба, ракета или снаряд могли быть кассетными. Повышенное внимание - детям и подросткам: не дайте им поднять что-нибудь из-под ног.

Бомбоубежище в Киеве (фото: РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, что делать украинцам для защиты страны в случае вторжения войск России, как приобщаться к подразделениям территориальной обороны и движению сопротивления.

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