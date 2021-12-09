Если Путин нападет... Как действовать и где прятаться в случае артобстрела или бомбардировки

В случае возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину и начала вражеских артобстрелов и бомбардировок в городах для защиты гражданского населения предусмотрены бомбоубежища, укрытия и ПРУ.
Как действовать и где прятаться от снарядов при нападении России на Украину - читайте в материале ниже.
В украинских городах сейчас снова проверяют состояние гражданских бомбоубежищ, мониторят их техническое состояние, и местные власти готовят обновленную информацию о таких укрытиях для жителей.
Количество защитных сооружений может существенно отличаться в разных городах. Так, например, по данным ГСЧС, Департаментов общественного порядка и гражданской защиты при горсоветах и облгосадминистрациях:
Узнать адреса укрытий в населенных пунктах Украины и ознакомиться с интерактивными картами можно на сайтах ОГА, городских и облсоветов. Например - вот линк на официальном портале Киева, где можно узнать адреса и места расположения защитных сооружений гражданской защиты в столице.
Укрытия в Киеве (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Для укрытия гражданского населения в городе от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, в который входят:
Организации и владельцы указанных сооружений в случае необходимости обязаны обеспечить свободный доступ к укрытию.
О начале артобстрелов и бомбардировок горожан предупреждают спецсигналы (сирены, громкоговорители) и по радио, ТВ, сети Интернет.
Также следует обращать внимание на специальные навигационные значки и указатели "К укрытию" ("До укриття"), которые наверняка многие уже видели в своих городах с 2014-го года.
Бомбоубежище в Киеве (фото: РБК-Украина)
По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в Киеве существует фонд, состоящий из двух типов объектов:
"В нашем городе их около 5 тысяч. Это подвальные и полуподвальные помещения, станции метрополитена, подземные паркинги, подземные переходы. Одновременно мы можем защитить 2 миллиона 800 тысяч граждан", - цитирует чиновника издание "Вечерний Киев".
В хранилищах имеется отдельная фильтро-вентиляционная установка, подающая воздух через специальные фильтры, генератор тока с запасом топлива, противоударные герметичные двери, санузлы, рабочие комнаты, оснащенные закрытой связью.
Типовое оборудование укрытия в Киеве (фото: vechirniy.kyiv.ua)
А на объектах двойного использования должны быть скамьи, освещение и санузел. В метрополитене, где есть и герметичные занавеси, можно находиться и более 48 часов, но в таких случаях в городе вступает в действие план эвакуации.
Укрытие должно быть хоть минимально углубленным и, вместе с тем, должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху или вспыхнуть, говорится в сообщении пресс-службы Кропивницкого облэнерго. Идеальная защита дает траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте.
Лежа в укрытиях следует обхватить голову руками от осколков и открыть рот, что убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.
После окончания обстрела или бомбардировки, покидая место убежища, внимательно смотрите себе под ногами и ни в коем случае не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов: авиабомба, ракета или снаряд могли быть кассетными. Повышенное внимание - детям и подросткам: не дайте им поднять что-нибудь из-под ног.
Бомбоубежище в Киеве (фото: РБК-Украина)
Напомним, ранее мы писали, что делать украинцам для защиты страны в случае вторжения войск России, как приобщаться к подразделениям территориальной обороны и движению сопротивления.