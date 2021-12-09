Якщо Путін нападе... Як діяти і де ховатися у випадку артобстрілу чи бомбардування

У разі можливого повномасштабного вторгнення російських військ в Україну і початку ворожих артобстрілів і бомбардувань в містах для захисту цивільного населення передбачені бомбосховища, укриття та ПРУ.
Як діяти та де ховатися від снарядів при нападі Росії на Україну - читайте в матеріалі нижче.
В українських містах зараз знову перевіряють стан цивільних бомбосховищ, моніторять їх технічний стан, і місцева влада готує оновлену інформацію про такі укриття для жителів.
Кількість захисних споруд може істотно відрізнятися в різних містах. Так, наприклад, за даними ДСНС, Департаментів громадського порядку та цивільного захисту при міськрадах і облдержадміністраціях:
Дізнатися адреси укриттів у населених пунктах України та ознайомитися з інтерактивними картами можна на сайтах ОДА, міських та облрад. Наприклад - ось лінк на офіційному порталі Києва, де можна дізнатися адреси та місця розташування захисних споруд цивільного захисту в столиці.
Укриття в Києві (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Для укриття цивільного населення в місті від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять:
Організації та власники зазначених споруд у разі необхідності зобов'язані забезпечити вільний доступ до укриття.
Про початок артобстрілів і бомбардувань городян попереджають спецсигнали (сирени, гучномовці) і по радіо, ТБ, мережі Інтернет.
Також слід звертати увагу на спеціальні навігаційні значки і покажчики "До укриття", які напевно багато хто вже бачив у своїх містах з 2014-го року.
Бомбосховище в Києві (фото: РБК-Україна)
За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, в Києві існує фонд, що складається з двох типів об'єктів:
"У нашому місті їх близько 5 тисяч. Це підвальні та напівпідвальні приміщення, станції метрополітену, підземні паркінги, підземні переходи. Одночасно ми можемо захистити 2 мільйони 800 тисяч громадян", - цитує чиновника видання "Вечірній Київ".
У сховищах є окрема фільтро-вентиляційна установка, що подає повітря через спеціальні фільтри, генератор струму з запасом палива, протиударні герметичні двері, санвузли, робочі кімнати, оснащені закритим зв'язком.
Типове обладнання укриття в Києві (фото: vechirniy.kyiv.ua)
А на об'єктах подвійного використання повинні бути лави, освітлення і санвузол. У метрополітені, де є і герметичні завіси, можна перебувати і понад 48 годин, але в таких випадках в місті вступає в дію план евакуації.
Укриття повинно бути хоч мінімально поглибленим і, разом з тим, повинно знаходитися подалі від споруд, які можуть обрушитися на вас зверху або спалахнути, йдеться в повідомленні прес-служби Кропивницького обленерго. Ідеальний захист дає траншея або канава (подібна окопу) глибиною 1-2 метри, на відкритому місці.
Лежачи в укриттях слід обхопити голову руками від осколків і відкрити рот, що вбереже від контузії при близькому розриві снаряда або бомби.
Після закінчення обстрілу або бомбардування, залишаючи місце сховища, уважно дивіться собі під ногами та в жодному разі не піднімайте з землі ніяких незнайомих вам предметів: авіабомба, ракета або снаряд могли бути касетними. Підвищена увага - дітям і підліткам: не дайте їм підняти що-небудь з-під ніг.
Бомбосховище в Києві (фото: РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше ми писали, що робити українцям для захисту країни в разі вторгнення військ Росії, як долучатися до підрозділів територіальної оборони та руху опору.