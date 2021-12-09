Якщо Путін нападе... Як діяти і де ховатися у випадку артобстрілу чи бомбардування

В українських містах зараз знову перевіряють стан цивільних бомбосховищ, моніторять їх технічний стан, і місцева влада готує оновлену інформацію про такі укриття для жителів.

Кількість захисних споруд може істотно відрізнятися в різних містах. Так, наприклад, за даними ДСНС, Департаментів громадського порядку та цивільного захисту при міськрадах і облдержадміністраціях:

у Києві - 514 захисних споруд та понад 5 тисяч споруд подвійного призначення та найпростішого укриття;

у Харкові - близько 1350 бомбосховищ;

у Сумах - 120 захисних споруд та протирадіаційних укриттів;

У Чернігові - захисних споруд цивільного захисту трохи більше ніж 60;

у Миколаєві - 79 укриттів;

у Дніпрі - 181 захисна споруда для цивільного населення...

Де знаходяться укриття

Дізнатися адреси укриттів у населених пунктах України та ознайомитися з інтерактивними картами можна на сайтах ОДА, міських та облрад. Наприклад - ось лінк на офіційному порталі Києва, де можна дізнатися адреси та місця розташування захисних споруд цивільного захисту в столиці.

Укриття в Києві (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Для укриття цивільного населення в місті від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, до якого входять:

укриття цивільного захисту,

підземний простір метрополітену,

підвальні приміщення житлових будинків,

підземні паркінги та інші споруди підземного простору.

Організації та власники зазначених споруд у разі необхідності зобов'язані забезпечити вільний доступ до укриття.

Про початок артобстрілів і бомбардувань городян попереджають спецсигнали (сирени, гучномовці) і по радіо, ТБ, мережі Інтернет.

Також слід звертати увагу на спеціальні навігаційні значки і покажчики "До укриття", які напевно багато хто вже бачив у своїх містах з 2014-го року.

Бомбосховище в Києві (фото: РБК-Україна)

Як виглядають сховища і скільки можуть прийняти людей

За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, в Києві існує фонд, що складається з двох типів об'єктів:

сховища - спеціальні споруди, які розташовані на підприємствах критичної інфраструктури і використовуються для захисту робочої зміни на підприємстві.

об'єкти подвійного використання.

"У нашому місті їх близько 5 тисяч. Це підвальні та напівпідвальні приміщення, станції метрополітену, підземні паркінги, підземні переходи. Одночасно ми можемо захистити 2 мільйони 800 тисяч громадян", - цитує чиновника видання "Вечірній Київ".

У сховищах є окрема фільтро-вентиляційна установка, що подає повітря через спеціальні фільтри, генератор струму з запасом палива, протиударні герметичні двері, санвузли, робочі кімнати, оснащені закритим зв'язком.

Типове обладнання укриття в Києві (фото: vechirniy.kyiv.ua)

А на об'єктах подвійного використання повинні бути лави, освітлення і санвузол. У метрополітені, де є і герметичні завіси, можна перебувати і понад 48 годин, але в таких випадках в місті вступає в дію план евакуації.

Алгоритм дій під час артобстрілу/бомбардування

Слід бути готовим до будь-якого розвитку подій.

Якщо ви почули свист снаряда (він схожий більше на шерех), а через 2-3 секунди - вибух, відразу лягайте на землю. Не слід панікувати - якщо ви чуєте сам звук польоту, значить снаряд пролетів досить далеко від вас.

Після звуку вибуху уважно озирніться навколо в пошуках надійного місця для укриття.

Якщо обстріл застав вас в громадському транспорті, то терміново зупиняйте його рух, відбіжіть від будівель і споруд і ляжте на землю, після чого озирніться і пошукайте більш надійне укриття неподалік.

Перебігати слід короткими швидкими кидками відразу після подальшого вибуху.

Що не підходить для укриття

Під'їзди будь-яких будівель, навіть невеликі прибудовані. Від багатоповерхових будинків взагалі слід відбігти хоча б на 30-50 метрів.

Місця під різною технікою (під вантажівкою або під автобусом).

Звичайні ЖЕКівські підвали будинків. Вони не пристосовані для укриття в разі авіанальотів або ракетно-артилерійських обстрілів, а також є великий ризик опинитися під масивними завалами. Захаращення таких підвалів тягне ризик моментальної пожежі або задимленості. У кращому випадку ці місця врятують вас від осколків.

Не ховайтеся зовні під стінами сучасних житлових будівель, адже нинішні бетонні "коробки" не мають достатнього запасу міцності та легко можуть розсипатися не тільки від прямого попадання, але навіть від сильної вибухової хвилі. Не можна також ховатися під стінами офісів і магазинів.

Можна сховатися в таких місцях

У спеціально обладнаному укритті, бомбосховищі, надійному протирадіаційному укритті (ПРУ).

У підземному переході.

У будь-якому канаві, траншеї або ямі.

У широкій трубі водостоку під дорогою (не слід лізти більш ніж на 3-4 метри).

Уздовж високого бордюру або фундаменту паркану.

У дуже глибокому підвалі під капітальними будинками старої забудови (бажано, щоб він мав 2 виходи).

У підземному овочесховищі, силосній ямі тощо.

У оглядовій ямі відкритого (на повітрі) гаража або СТО.

У каналізаційних люках, але в жодному разі - не на газовій магістралі!

У воронках, що залишилися від попередніх обстрілів або авіанальотів.

Якщо ж в поле зору немає подібного укриття, просто лягайте на землю і лежіть, закривши голову руками. Зважте на те, що переважна більшість снарядів і бомб розриваються у верхньому шарі ґрунту або асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-50 см над поверхнею.

Загальні правила

Укриття повинно бути хоч мінімально поглибленим і, разом з тим, повинно знаходитися подалі від споруд, які можуть обрушитися на вас зверху або спалахнути, йдеться в повідомленні прес-служби Кропивницького обленерго. Ідеальний захист дає траншея або канава (подібна окопу) глибиною 1-2 метри, на відкритому місці.

Лежачи в укриттях слід обхопити голову руками від осколків і відкрити рот, що вбереже від контузії при близькому розриві снаряда або бомби.

Після закінчення обстрілу або бомбардування, залишаючи місце сховища, уважно дивіться собі під ногами та в жодному разі не піднімайте з землі ніяких незнайомих вам предметів: авіабомба, ракета або снаряд могли бути касетними. Підвищена увага - дітям і підліткам: не дайте їм підняти що-небудь з-під ніг.

Бомбосховище в Києві (фото: РБК-Україна)