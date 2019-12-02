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Путін ледь не загинув в авіакатастрофі: всі подробиці НП і фото

STYLERПерсони    02.12.2019 - 11:16
Путін ледь не загинув в авіакатастрофі: всі подробиці НП і фото
Літак з Путіним ледь не розбився в Киргизії (колаж: РБК-Україна)

Літак Путіна потрапив в серйозні неприємності

Літак з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним потрапив в серйозні неприємності при посадці. "Борт №1" з Путіним на борту дивом вдалося посадити в Киргизії. Про це повідомляють росЗМІ.

НП сталася ще 28 листопада, але стало відомо про подію тільки зараз.

Під час приземлення в Киргизії стояв сильний туман, що значно ускладнювало авіасполучення. Більшість цивільних рейсів було направлено в інші аеропорти.

Путін мав прибути на саміт Організації Договору про колективну безпеку.

Пілот Іл-96 посадив літак в аеропорту Бішкека буквально всліпу.

Путін ледь не загинув в авіакатастрофі: всі подробиці НП і фото

Літаків Іл-96, на якому літає Путін (фото: kremlin ru)

У росЗМІ повідомляється, що літак, на борту якого був Путін, був ледь помітний на злітно-посадковій смузі.

Варто відзначити, що для авіаперельотів Путін використовує модифікований варіант пасажирського Іл-96 зі значними змінами для підвищення комфорту і безпеки. Це модель широкофюзеляжного далекомагістрального Іл-96-300ПУ з чотирма двигунами.

Путін ледь не загинув в авіакатастрофі: всі подробиці НП і фото

Літаків Іл-96, на якому літає Путін (фото: wikipedia.org)

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