Путін ледь не загинув в авіакатастрофі: всі подробиці НП і фото

Літак з Путіним ледь не розбився в Киргизії (колаж: РБК-Україна)

Літак Путіна потрапив в серйозні неприємності

Літак з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним потрапив в серйозні неприємності при посадці. "Борт №1" з Путіним на борту дивом вдалося посадити в Киргизії. Про це повідомляють росЗМІ.

НП сталася ще 28 листопада, але стало відомо про подію тільки зараз.

Під час приземлення в Киргизії стояв сильний туман, що значно ускладнювало авіасполучення. Більшість цивільних рейсів було направлено в інші аеропорти.

Путін мав прибути на саміт Організації Договору про колективну безпеку.

Пілот Іл-96 посадив літак в аеропорту Бішкека буквально всліпу.

Літаків Іл-96, на якому літає Путін (фото: kremlin ru)

У росЗМІ повідомляється, що літак, на борту якого був Путін, був ледь помітний на злітно-посадковій смузі.

Варто відзначити, що для авіаперельотів Путін використовує модифікований варіант пасажирського Іл-96 зі значними змінами для підвищення комфорту і безпеки. Це модель широкофюзеляжного далекомагістрального Іл-96-300ПУ з чотирма двигунами.

Літаків Іл-96, на якому літає Путін (фото: wikipedia.org)