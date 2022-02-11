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Путешественник проехал на велосипеде и с флагом Украины пол Европы: ночевал под открытым небом

Автор: Татьяна Самарук

32-летний Юрий Петрань из Хмельницкой области путешествует по миру на велосипеде и с флагом Украины. Отмечается, что еще в ноябре 2021-го мужчина нагрузил двухколесный едой и палаткой и самостоятельно двинулся в путешествие через пол Европы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Юрой рассказала, что за время путешествий к друзьям немного отвык. Ведь теперь только он велосипед и телефон.

Отмечается, что его путешествие началось еще осенью - с мечты.

"Планировал доехать только до Словении, если запустят в Европу. Я ехал абсолютно без вакцинации, без тестов. Потом вошел в кураж и решил доехать до океана", - рассказал он.

32-летний украинец Юрий Петрань (скрин с видео)

Он проехал на велосипеде почти пять тысяч километров до Португалии, где океан. С собой имел лишь багаж кастрюль, еду и палатку. К тому же мужчина иногда пробирался через грязь и сугробы. Ночевал или у украинцев, которые живут в каждой из стран, или под открытым небом.

За три месяца он потратил 1200 евро. Он рассказывает, что пытается путешествовать бюджетно и больше всего средств потратил на покупку продуктов, немного на экскурсии и хостелы, потому что ночевал там, когда ночи были слишком холодными.

"Без сомнений - снова в путешествие. Сейчас домой. Увидеть родных. Буду планировать поездку в экзотические страны на велосипеде", - поделился планами путешественник.

Ранее мы сообщали, как в ближайшее время могут измениться правила путешествий.

Также мы писали, где в феврале можно хорошо отдохнуть.

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