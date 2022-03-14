Обстрел многоэтажки на Оболони в Киеве: есть погибший и раненые

Сегодня, 14 марта в результате вражеского обстрела многоэтажного дома на столичной Оболони погиб человек. Еще троих госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 07: 40 в девятиэтажном жилом доме обнаружено тело 1 погибшего, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь оказана на месте. Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека, поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве в артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом на Оболони. Вследствие чего произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

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