Порожні очі наляканого півня: "Слава Україні" неабияк налякала Кіркорова в Лас-Вегасі
Путініст і українофоб Філіп Кіркоров поїхав в ненависну його босами Америку, але й тут його наздогнала згадка, про те, що він продав душу. Почувши слоган "Слава Україні!" артист зробив такі перелякані очі, що важко й описати.
Краще подивіться на Styler нижче відео, яке гідне стати "мемним".
На кадрах, записаними випадковим очевидцем в Лас-Вегасі, видно, що Бедросович замаскувався чимось на кшталт чалми та ще й кепку натягнув.
Він спокійно стояв, опустиши голову й щось роздивляючись. Аж раптом поруч пролунало: "Слава Україні!" і відповідь "Героям Слава!". Кіркоров різко підняв голову і зробив перелякані очі.
Потім, коли "страшна небезпека" минула, путініст знову опустив голову і продовжив займатися своїми справами.
Відео швидко розлетілось пабліками.
"Як налякали хлопця!! І це не де-небудь, а в Лас-Вегасі! Чого воно поїхало в ненависну Америку? Смачно поїсти? Ну так, в расєї тепер санкції, смачно не годують!" - запостив і прокоментував відео Юрій Горбунов.
"Ці порожні очі наляканого півня. Насолода", - підписали відео на каналі Олексія Дурнєва "Боже, яке кончене".
Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров виступив у Криму перед пораненими окупантами і назвав їх героями.
Також повідомлялося, що, всупереч відстороненню Росії від Євробачення, туди прорвався Кіркоров.