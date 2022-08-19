Порожні очі наляканого півня: "Слава Україні" неабияк налякала Кіркорова в Лас-Вегасі

Путініст і українофоб Філіп Кіркоров поїхав в ненависну його босами Америку, але й тут його наздогнала згадка, про те, що він продав душу. Почувши слоган "Слава Україні!" артист зробив такі перелякані очі, що важко й описати.

Краще подивіться на Styler нижче відео , яке гідне стати "мемним".

На кадрах, записаними випадковим очевидцем в Лас-Вегасі, видно, що Бедросович замаскувався чимось на кшталт чалми та ще й кепку натягнув.

Він спокійно стояв, опустиши голову й щось роздивляючись. Аж раптом поруч пролунало: "Слава Україні!" і відповідь "Героям Слава!". Кіркоров різко підняв голову і зробив перелякані очі.

Потім, коли "страшна небезпека" минула, путініст знову опустив голову і продовжив займатися своїми справами.

Відео швидко розлетілось пабліками.

"Як налякали хлопця!! І це не де-небудь, а в Лас-Вегасі! Чого воно поїхало в ненависну Америку? Смачно поїсти? Ну так, в расєї тепер санкції, смачно не годують!" - запостив і прокоментував відео Юрій Горбунов.

"Ці порожні очі наляканого півня. Насолода", - підписали відео на каналі Олексія Дурнєва "Боже, яке кончене".