Пустите меня за границу: украинец отправил на карантин целую смену пограничников

Украинец с COVID-19 пытался выехать за границу (Коллаж РБК-Украина)

Житель Закарпатья уверял пограничников, что позитивный тест значит, что он здоров

На одном из пропускных пунктов на границе Украины и Словакии произошел странный инцидент. 20-летний житель Закарпатья попытался пересечь границу с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Как объяснил молодой человек, он был уверен, что результат теста означал отсутствие у него заболевания.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Малый Березный –Убля", на границе Украины и Словакии. Молодой человек получил результат ПЦР-теста на коронавирус и вместо того, чтобы обратиться за лечением, отправился на заработки в Словакию. Детали рассказал на своей странице в Facebook журналист Виталий Глагола.

Он объяснил, что молодой человек был уверен, что положительный тест означает, что он здоров. А вот отрицательный тест бы доказывал, что он инфицирован COVID-19.

"Посмотрев на ПЦР-тест пограничники сказали ему, что у него положительный тест на коронавирус и он не может никуда ехать. На это парень ответил: "Да у меня положительный тест, а я знаю с детства, что позитив - это хорошо, а негатив - плохо, поэтому ничего не выдумывайте и пускайте меня за границу", - рассказал Глагола.

Он добавил, что молодого человека за границу не выпустили, а прямиком с КПП отправили в больницу на машине скорой помощи для прохождения лечения.

Кроме того, вся смена сотрудников пограничной службы вынуждена была отправиться на 14-дневный карантин.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе с Польшей украинцы перелезли через забор во время брифинга пограничников.

А также рассказывали о том, как граждане Украины могут пересечь границу с Польшей, кого пропустят и кому не нужно будет проходить обсервацию.

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Автор: Анна Шиканова