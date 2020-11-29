Не пустили без масок: неадеквати влаштували бійку і гонитву за маршруткою по Києву (відео)

У Києві пасажирів не пустили в маршрутку без маски (колаж: РБК-Україна)

Після бійки пасажири без масок вирішили влаштувати погоню по Києву за маршруткою

У Києві в суботу, 28 листопада, кілька молодих людей намагалися увійти в громадський транспорт без засобів індивідуального захисту. Водій і інші пасажири маршрутки зробили чоловікам зауваження, однак ті відреагували на нього агресивно. У результаті словесної перепалки зав'язалася бійка, яка згодом переросла в погоню. Деталі інциденту і відео з місця події опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як уточнюється, інцидент стався в районі Лісового масиву у Києві в одному з автобусів 706-го маршруту.

"На Лісовому кілька молодих людей намагалися залізти в маршрутку #706. Вся проблема полягала в тому, що один з них відмовився надягати маску. Інші пасажири та водій зробили їм зауваження. Слово за слово і почалася бійка. Їх вигнали з маршрутки, але вони не здалися - сіли в таксі та поїхали наздоганяти маршрутку", - йдеться в повідомленні.

Як ми раніше писали, в Києві на Виноградарі зловили маршрутника, який їздив без маски та був під кайфом.

Нещодавно ми писали, що в Харкові поліція "ловила" пасажирів без маски у вагонах метро. У мережі показали відео.

Раніше повідомлялося, що агресивний водій в Києві силою виштовхнув пасажира маршрутки.