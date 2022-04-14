Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников

По его словам, в Минобразования уже работают над пересмотром программы по зарубежной литературе.

Некоторые произведения российских писателей и поэтов уже в ближайшее время школьники изучать не будут.

"Очень глубоко пересмотрим все произведения, которые до сих пор были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критично отнесемся к содержанию этого предмета", - подчеркнул Шкарлет.

Произведения каких авторов стоит изъять из школьной программы

Российские офицеры и герои-лентяи должны исчезнуть из школьной программы, говорится в публикации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности на Facebook.

"В мире так много прекрасной литературы, а в украинских школах до сих пор предлагают изучать российские произведения. Лермонтов, Есенин, Цветаева - каждый год в школьной программе встречаются русские писатели. Сам "великий Пушкин" преследует школьников и в пятых классах ("Руслан и Людмила"), и в седьмых ("Песнь о вещем Олеге")", - отмечают авторы публикации.

"Хватит уже с детей российских офицеров и сомнительных героев, которые более 30 лет отлеживаются на печах, а "басни Крылова" и так каждый день выдает российская пропаганда", - добавили в Центре.