Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников

С первого дня войны России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у каждого как взрослого, так и юного украинца внутреннее возмущение и агрессию. Поэтому вопрос об изменениях в школьной программе сегодня актуален как никогда.
Об этом в национальном эфире сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, в Минобразования уже работают над пересмотром программы по зарубежной литературе.
Некоторые произведения российских писателей и поэтов уже в ближайшее время школьники изучать не будут.
"Очень глубоко пересмотрим все произведения, которые до сих пор были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критично отнесемся к содержанию этого предмета", - подчеркнул Шкарлет.
Российские офицеры и герои-лентяи должны исчезнуть из школьной программы, говорится в публикации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности на Facebook.
"В мире так много прекрасной литературы, а в украинских школах до сих пор предлагают изучать российские произведения. Лермонтов, Есенин, Цветаева - каждый год в школьной программе встречаются русские писатели. Сам "великий Пушкин" преследует школьников и в пятых классах ("Руслан и Людмила"), и в седьмых ("Песнь о вещем Олеге")", - отмечают авторы публикации.
"Хватит уже с детей российских офицеров и сомнительных героев, которые более 30 лет отлеживаются на печах, а "басни Крылова" и так каждый день выдает российская пропаганда", - добавили в Центре.
Ранее мы писали, что в школах Житомира больше не будут изучать русский язык.
Также на днях стало известно, что в РФ планируют создать спецлагеря для украинских детей.