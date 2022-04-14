UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников

Работа над дерусификацией школьной программы уже идет полным ходом (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

С первого дня войны России против Украины нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает у каждого как взрослого, так и юного украинца внутреннее возмущение и агрессию. Поэтому вопрос об изменениях в школьной программе сегодня актуален как никогда.

Об этом в национальном эфире сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, в Минобразования уже работают над пересмотром программы по зарубежной литературе.

Некоторые произведения российских писателей и поэтов уже в ближайшее время школьники изучать не будут.

"Очень глубоко пересмотрим все произведения, которые до сих пор были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критично отнесемся к содержанию этого предмета", - подчеркнул Шкарлет.

Произведения каких авторов стоит изъять из школьной программы

Российские офицеры и герои-лентяи должны исчезнуть из школьной программы, говорится в публикации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности на Facebook.

"В мире так много прекрасной литературы, а в украинских школах до сих пор предлагают изучать российские произведения. Лермонтов, Есенин, Цветаева - каждый год в школьной программе встречаются русские писатели. Сам "великий Пушкин" преследует школьников и в пятых классах ("Руслан и Людмила"), и в седьмых ("Песнь о вещем Олеге")", - отмечают авторы публикации.

"Хватит уже с детей российских офицеров и сомнительных героев, которые более 30 лет отлеживаются на печах, а "басни Крылова" и так каждый день выдает российская пропаганда", - добавили в Центре.

Ранее мы писали, что в школах Житомира больше не будут изучать русский язык.

Также на днях стало известно, что в РФ планируют создать спецлагеря для украинских детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразованияшкола