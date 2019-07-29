"Пушистого" друга украинских моряков вырвали из российского плена (фото)

В Украину вместе с освобожденными моряками "Яны Капу" доставили их четвероногого друга - верную собаку Джесси. Российские военные захватили судно с украинцами в 2018 году, на борту находилось и животное, которое было еще щенком. Удивительную историю освобождения описал на своей странице в Facebook адвокат Анастасии Георгиевской Николай Полозов.

На поиски собаки ушло несколько месяцев

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками сегодня вернули домой! О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу2, попросили ее найти и постараться вернуть домой. Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижение договоренностей с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя.Было совсем непросто. Но просьбу моряков удалось выполнить", - написал Полозов.

Скриншот поста (facebook.com/groups)

Фото: Собака Джесси (facebook.com/oleksandra2501)

25 ноября 2018 Джесси находилась на буксире "Яны Капу". На момент захвата кораблей и ареста моряков, собака была трехмесячным щенком. Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев, а 29 приехала в Херсонскую область, в семью Сергея Чулибы.

Журналист Александра Ефименко сообщила, что Джесси чувствует себя прекрасно. Ей были сделаны все необходимые процедуры и прививки, оформили нужные документы.

"Вела она себя тоже прекрасно. Если не считать одного укуса, двух царапин на моей руке, куска ободраных обоев, пожеванный плинтус в комнате и тот факт, что с трех утра мы сегодня дважды возвращались на административный пункт, не по нашей вине. Но все это такие мелочи по сравнению с тем, что она наконец-то будет дома, а моряки перестанут переживать о своем питомце", - сообщила Ефименко.

Напомним, что 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и хахватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Как мы ранее писали, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила, что сейчас проводятся переговоры о возвращении украинских моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.