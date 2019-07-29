"Пухнастого" друга українських моряків вирвали з російського полону (фото)

В Україну разом із звільненими моряками "Яни Капу" доставили їх чотириногого друга - вірну собаку Джессі. Російські військові захопили судно з українцями в 2018 році, на борту знаходилася і тварина, яка була ще цуценям. Дивовижну історію звільнення описав на своїй сторінці у Facebook адвокат Анастасії Георгіївської Микола Полозов.

На пошуки собаки пішло кілька місяців

"Собаку Джессі, який був захоплений разом з 24 військовополоненими українськими моряками сьогодні повернули додому! Про собаку практично відразу після зустрічі з нашими адвокатами повідомили моряки - члени екіпажу буксира "Яни-Капу2, попросили її знайти і постаратися повернути додому. Кілька місяців пішло на її пошуки і досягнення домовленостей з СУ ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили її у себе.Було зовсім непросто. Але прохання моряків вдалося виконати", - написав Полозов.

Скріншот поста (facebook.com/groups)

Фото: Собака Джессі (facebook.com/oleksandra2501)

25 листопада 2018 Джессі перебувала на буксирі "Яни Капу". На момент захоплення кораблів і арешту моряків, собака була тримісячним цуценям. Її знайшли через деякий час співробітники прикордонної служби та залишили в себе. У Керчі вона провела 8 місяців, а 29 приїхала в Херсонську область, в сім'ю Сергія Чулиби.

Журналіст Олександра Єфименко повідомила, що Джессі відчуває себе чудово. Їй були зроблені всі необхідні процедури і щеплення, оформили необхідні документи.

"Вела вона себе теж чудово. Якщо не вважати одного укусу, двох подряпин на моїй руці, шматка ободраных шпалер, пожеванный плінтус в кімнаті і той факт, що з трьох ранку ми сьогодні двічі поверталися на адміністративний пункт, не з нашої вини. Але все це такі дрібниці порівняно з тим, що вона нарешті буде вдома, а моряки перестануть переживати про свого вихованця", - повідомила Єфименко.

Як ми раніше писали, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова уточнила, що зараз проводяться переговори про повернення українських моряків в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.