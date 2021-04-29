В Пуще-Водице срубили вековые дубы ради новой застройки (фото)

В Киевской области в Пуще-Водице нещадно порубили деревья. Речь идет о вековых дубах, которые спилили ради новой застройки.

Об этом сообщается на странице организации КЕКЦ на Facebook.

Отмечается, что уже срублено 10 дубов и планируется еще.

"В лесу Пуща-Водица на площади 21 га (первый участок рубки деревьев-3,7 га) рубятся вековые дубы под застройку многоквартирными домами. Уже срублено более 10 дубов. Эту территорию, которая официально лесом не считается, передали в 2007 г. частному предприятию "Продмарт", - сказано в сообщении на странице.

Авторы поста пишут, что если на этой территории леса будут построены дома, то придется прокладывать дорогу и коммуникации к ним или через национальный парк "Голосеевский", или через заказник Межигирск-Пуща-Водицкий, которые находятся по соседству. Одно нарушение автоматически будет рождать другие.

"На наш взгляд, киевская городская власть не только срочно должна расторгнуть договор аренды с "Продмартом", но и провести инвентаризацию других участков киевских лесов и зеленых зон, переданных в аренду под застройку, разорвать договора аренды и вернуть леса в лесопарковые хозяйства", - сказано в сообщении.

В Пуще-Водице срубили дубы (фото: facebook.com/kekz.ua)