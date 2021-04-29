У Пущі-Водиці зрубали вікові дуби заради нової забудови (фото)

У Київській області в Пущі-Водиці нещадно порубали дерева. Йдеться про вікові дуби, які спиляли заради нової забудови.

Про це повідомляється на сторінці організації КЕКЦ на Facebook.

Зазначається, що вже зрубано 10 дубів і планується ще.

"У лісі Пуща-Водиця на площі 21 га (перша ділянка рубки дерев-3,7 га) рубаються вікові дуби під забудову багатоквартирними будинками. Вже зрубано понад 10 дубів. Цю територію, яка офіційно лісом не вважається, передали в 2007 р. приватному підприємству "Продмарт", - сказано в повідомленні на сторінці.

Автори поста пишуть, що якщо на цій території лісу будуть побудовані будинки, то доведеться прокладати дорогу і комунікації до них або через Національний парк "Голосіївський", або через заказник Межигірськ-Пуща-Водицький, які знаходяться по сусідству. Одне порушення автоматично буде народжувати інші.

"На наш погляд, Київська міська влада не тільки терміново повинна розірвати договір оренди з "Продмартом", а й провести інвентаризацію інших ділянок київських лісів і зелених зон, переданих в оренду під забудову, розірвати договори оренди й повернути ліси в лісопаркові господарства", - сказано в повідомленні.

У Пущі-Водиці зрубали дуби (фото: facebook.com/kekz.ua)