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"Пункт обігріву", "зміна налаштувань": як ми помиляємося, коли говоримо ці фрази українською

Фіололог пояснила, у яких фразах ми робимо помилки та як казати правильно (фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Словосполучення "пункт обігріву" вже прижилося в українській мові, і щороку, як тільки настають холоди, на вулицях з'являються палатки для допомоги людям. Однак цей вираз ми використовуємо неправильно, а разом з ним ще декілька. Які саме?

Чому вислови типу "пункт обігріву" та "зміна налаштувань" ми використовуємо з помилками та як сказати правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення філологині Ольги Васильєвої у дописі на сторінці в Facebook.

За словами експертки, слова "обігріву", "нагріву" та інші - це звичайна калька з російською і в українській мові вони мають звучати інакше.

"Обігріву, підігріву, нагріву, зігріву" - це кальки з російської, як і самовиніс, самовивіз та подібні. Українські віддієслівні іменники на позначення процесу переважно закінчуються на -ння. А значить правильно буде казати "пункт обігрівання", - пояснює Васильєва.

Вона також додала, які ще словосполучення ми говоримо неправильно:

  • Не зупинка діяльності, а зупинення діяльності
  • Не зміна налаштувань, а змінення налаштувань
  • Не підтримка законопроєкту, а підтримання законопроєкту
  • Не різка металу, а різання металу
  • Вести телепередачу або принести передачу (пакунок), але передавання даних

"Зупинка може бути автобусна, підтримка може бути дружня, різка - для неслухняних діток, а обігрів Микола Галю", - підкреслила філологиня.

  • Вентилятор призначений для витяжки забрудненого повітря - для витягання. Витяжка - це пристрій.
  • Спосіб прокладки дротів - прокладання. Прокладка - те, що кладуть між чимось.
  • Послаблена затяжка гвинтів - затягнення. Затяжка - зачіпка на тканині або вдихання цигаркового диму.
  • Однак: підіймання вантажів, але ранковий підйом; приймання ліків, але прийом у лікаря.

"У кожній ситуації треба індивідуально визначати, яке слово краще вжити", - резюмує Васильєва. 

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