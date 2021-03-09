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Пуля вражеского снайпера прошила голову навылет: врач рассказал о спасении воина ВСУ

Автор: Владимир Костырин

Украинский военный после тяжелого ранения снайпером оккупантов на Донбассе в зоне проведения ООС пришел в сознание в больнице, где за жизнь бойца врачи боролись несколько дней.

Об этом рассказал гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в своем Facebook.

32-летний Владислав родом из Кировоградской области получил ранение на фронте недалеко от Красногоровки в пятницу, 5 марта, и в тот же день его бортом доставили в клинику и поместили в реанимацию в операционную. Воин был в коме.

Как объяснил Рыженко, снайперская пуля прошила голову бойца навылет.

"Входное отверстие в теменной, а выходное - в затылочной области. Сильно повреждено левое полушарие мозга", - рассказал врач.

Во время проведения операции нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга.

"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - сказал Рыженко.

Сейчас вся правая половина тела у Владислава остается парализованной. Но воин может разговаривать и понимает речь, так как "центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти".

Врач отметил, что Владиславу предстоит еще длительное лечение и реабилитация.

Напомним, что в штабе ООС ранее сообщали о ранении 5 марта украинского военного на Донбассе в пригороде Марьинки - тогда оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из снайперского оружия.

Ранее сообщалось, что в СНБО рассказали об уничтожении на Донбассе снайперов оккупантов.

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