Пуля вражеского снайпера прошила голову навылет: врач рассказал о спасении воина ВСУ

32-летний Владислав родом из Кировоградской области получил ранение на фронте недалеко от Красногоровки в пятницу, 5 марта, и в тот же день его бортом доставили в клинику и поместили в реанимацию в операционную. Воин был в коме.

Как объяснил Рыженко, снайперская пуля прошила голову бойца навылет.

"Входное отверстие в теменной, а выходное - в затылочной области. Сильно повреждено левое полушарие мозга", - рассказал врач.

Во время проведения операции нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга.

"Все эти дни шла борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет", - сказал Рыженко.

Сейчас вся правая половина тела у Владислава остается парализованной. Но воин может разговаривать и понимает речь, так как "центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти".

Врач отметил, что Владиславу предстоит еще длительное лечение и реабилитация.