Пуля в аппендиксе: львовские хирурги получили шок во время операции у ребенка

Во Львовской области 6-летнему мальчику стало плохо и его отвезли в больницу из-за боли в животе. Предполагалось, что у ребенка воспалился аппендицит. Но потом оказалось, что воспаление вызвала пуля от пневматической винтовки.

Ребенка госпитализировали во Львовскую областную больницу с диагнозом острый аппендицит, после чего на рентгене врач увидел предмет, который был очень похож на пулю от пневматической винтовки. Об этом говорится в сюжете Апостроф News.

Как оказалось, мальчик игрался дома с отцовским патронташем после чего проглотил кулю. Воспаленный аппендикс ребенку удалили, операция прошла успешно и его уже отправили домой.

Отец мальчика заявил, что теперь будет надежней прятать патроны и ружье от своего сына.

Под Львовом ребенок проглотил пулю (видео: YouTube)

Напомним, в Черкассах 12-летний ребенок едва не погиб из-за магнитных шариков. Мальчик хотел провести эксперимент и самостоятельно сделать себе эндоскопию. Он по собственной воле проглотил 25 магнитных шариков из конструктора и это поставило под угрозу его жизнь.

Ребенка немедленно отвезли в больницу. Сначала медики пытались протолкнуть шарики твердой пищей, а потом эндоскопом. Но в итоге пришлось проводить операцию.

Ранее во Львове хирурги провели уникальную и очень сложную операцию по извлечению гвоздя из дыхательных путей 11-летней девочки.